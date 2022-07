¿Quién será el próximo fichaje del Barça?

Kessié, Christensen, Raphinha, Lewandowski, Koundé y Pablo Torres, aunque este último llega al filial. El Fútbol Club Barcelona lidera el mercado de fichajes en Europa con 153 millones, al margen de la cantidad que habría que añadir por las famosas variables. El Barça está por delante, según la web Transfermarkt, del Bayern Múnich, Arsenal, Manchester City, Leeds United y Tottenham, los cinco clubes que han superado los cien millones de euros en fichajes. El Madrid, con 80 millones, ocupa el decimoquinto puesto en este particular ranking.

Y la intención del Barça es no quedarse ahí. Joan Laporta no ha descartado la llegada de algún futbolista más “seguramente en la línea defensiva”. Azpilicueta es el principal objetivo, pero es que hay más. Y no se trata de un cualquiera. Según “L’Equipe”, el City podría vender al portugués Bernardo Silva. Su agente, Jorge Mendes, incluso lo habría ofrecido ya a Barcelona y Real Madrid, según apunta el diario francés. El equipo de Pep Guardiola estaría interesado en Paquetá, jugador del Olympique de Lyon, y podría deshacerse de Bernardo Silva para su contratación.

Una hipotética llegada de Bernardo Silva al Camp Nou abriría todavía más las puertas para la salida de De Jong. El portugués es un viejo deseo del Barça y el propio Joan Laporta así se lo confesó a Guardiola el pasado junio en la presentación de un partido amistoso contra la ELA que se celebrará en el Camp Nou a finales de agosto. Laporta comentó al técnico si estaba convencido de que el extremo portugués iba a continuar enrolado en el City en esa fecha. La pasada temporada Bernardo Silva ha disputado 50 partidos con el City, ha marcado 13 goles y ha repartido 7 asistencias.

El deseo de Xavi y Messi

Xavi Hernández ha asegurado antes del último amistoso del Barça en Estados Unidos que le “gustaría” que Messi regresara al club el año que viene, porque cree que “se merece una segunda oportunidad”. “Ahora tiene contrato Leo, ahora es una utopía decir que vendrá este año. Me gustaría que la etapa de Leo en el club no se haya acabado, que no fuera el último capítulo. Creo que se merece una segunda oportunidad o una última oportunidad”, agregó el técnico.

Messi salió del Barcelona el año pasado tras 17 temporadas y 672 goles y firmó un contrato hasta 2023 con el PSG, con el que fue campeón de la Ligue 1 y anotó seis goles.

“No hablamos de este año, hemos fichado a grandes jugadores, hemos hecho un gran equipo. A partir del año que viene ya lo hablaremos, pero él tiene contrato. Si la pregunta es si me gustaría, sí, la respuesta es sí”, afirmó. Las declaraciones de Xavi se produjeron después de que el presidente del Barcelona, Joan Laporta, reconociera la etapa de Messi en el club catalán no acabó como deseaba. “El regreso de Messi Es una aspiración que tengo como presidente y me gustaría que sucediera, he sido corresponsable de ese final que considero provisional”, afirmó. “La etapa de Messi en el Barça no acabó como todos queríamos, acabó muy condicionada por razones económicas y tenemos una deuda moral, en ese sentido nos gustaría que el final de su carrera sea con la camiseta del Barça y aplaudido por los campos a los que vaya”, agregó.