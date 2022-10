El llamativo mensaje de Edu Aguirre tras el escándalo del VAR en el Inter-Barcelona: “Dan igual los colores...”

El Barcelona ha perdido en Milan, contra el Inter, su segundo partido de la Champions, en un partido gris, pero que al final ha quedado marcado por las decisiones del VAR. Anuló un gol al Barcelolna justamente por mano de Ansu Fati en un rechace del portero, pero después no consideró penalti unas manos de Dumfries, un defensa rival en su área. Era el minuto noventa y ese penalti podía haber significado el empate y algo de tranquilidad para el Barcelona. Pero tras hablar con el VAR, no lo ha señalado.

Sergio Roberto ha hablado de las jugadas: “Me han dicho que ha habido mano de ellos, nos anulan un gol por mano. Por eso estoy enfadado”, ha asegurado después del partido. “Cada año cambia, ni los jugadores ni nosotros sabemos lo que pitan, no lo entiendo. Tendrá sus motivos, no lo sé”, ha continuado.

No se puede creer que el VAR no haya cobrado este penal de Dumfries para el Barcelona.pic.twitter.com/bfeH1DPnAM — Mati (@matiasm_02) October 4, 2022

“No sé por qué anula el gol. Porque nos explicaron que se anula si es mano del que mete el gol, pero la mano es de Ansu y el gol de Pedri y luego el penalti que no pita, no lo he visto, pero si es mano hay que pitarla”, ha dicho Eric Garcia, que ha hablado con el árbitro en esa jugada tan polémica. “Le he dicho que si no lo tiene claro que vaya a verlo, como ha hecho con la otra”, ha asegurado.

“Yo estoy cabreado, es una injusticia, no entendemos nada”, es lo primero que ha dicho Xavi al acabar el encuentro ante las preguntas en Movistar. “Tendría que hablar el árbitro, yo no la he tomado. El árbitro es importante en este deporte y tiene que dar explicaciones por qué no la ha pitado y no me las ha querido dar al final del partido”, ha continuado el entrenador azulgrana, que ha reconocido que su equipo, en Champions, tiene que competir mejor.

Las reacciones en las redes también han sido muy llamativas. Por ejemplo, la de Edu Aguirre, periodista de El Chiringuito y reconocido madridista, que ha comentado lo sucedido en el choque azulgrana.

Dan igual los colores…



El VAR no lo entiende nadie. — Edu Aguirre (@EduAguirre7) October 4, 2022

Su compañero de programa, Jota Jordi ha sido mucho más radical, asegurando que era penaltís sí o sí.

Es un escándalo el penalti#VARgüenza — Jota Jordi (@jotajordi13) October 4, 2022

También Josep Pedrerol ha comentado una jugada que está claro que va a dar mucho que hablar por lo confusa que ha sido la decisión arbitral.

El árbitro impide el empate del Barça — Josep Pedrerol (@jpedrerol) October 4, 2022

Con penaltis o no, el Barcelona no ha jugado su mejor partido. “Estaban con 5-3-2, bien puesto, hemos puesto centros, pero eran fuertes por dentro. Hemos buscado el gol tras su tanto y no ha podido ser. En una semana tenemos un partido en el Camp Nou”. Ha reconocido que en Mallorca también les costó con la defensa de cinco. “No nos han funcionado las variantes porque no hemos ganado, pero hemos tenido ocasiones para marcar. Ahora LaLiga, que estamos líderes y la semana que viene tenemos que ganar al Inter. Ganando aquí y en el Camp Nou estaba la clasificación hecha, no lo hemos ganado y nos toca ganar en el Camp Nou. Con nuestra afición lo sacaremos adelante”.