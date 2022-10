Así ha acabado el VAR con la alegría del Barcelona contra el Inter en Champions

Perdió el Barcelona contra el Bayern en la Champions y ha perdido contra el Inter en el partido de Milan. Ha sidoun encuentro muy competido en el que al equipo de Xavi le ha costado entrar en él y cuando estaba empezando a hacerlo se ha llevado un gol en contra cuando terminaba la primera mitad.

A partir de ese momento, dando balones a Dembélé, el Barcelona ha buscado el gol con muchos pases desde la banda y más ganas que imaginación. Le cuesta al equipo azulgrana estos últimos días y le cuesta marcar a Lewandowski en los partidos importantes. El delantero polaco saca la metralleta en LaLiga, pero contra el Bayern y contra el Inter no ha visto portería y en el partido en Italia, apenas ha tenido ocasiones.

Quien ha metido un gol ha sido Pedri, que se fue a la banda a celebrarlo antes de que le diesen la mala noticia de que el árbitro se iba a la pantalla del VAR a verlo y, una vez visto, a anularlo porque en el mal rechace del portero interista la pelota dio en la mano de Ansu Fati, y eso con las nuevas normas acerca de la mano, es falta.

Anulado el gol de Pedri, por mano de Ansu Fati. #LaCasadelFútbol #UCL pic.twitter.com/vSYaQV7fsL — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) October 4, 2022

Por mucho que después protestase Xavi, cuando el árbitro volvía al campo para quitar el gol marcado, la mano de Ansu Fati al ir a buscar el remate era claro. Puede que fuese hasta sin querer, pero las reglas son las reglas. Xavi quería convencer al colegiado para que cambiase de opinión, pero lo único que se llevó fue una amarilla y la frustración porque ese tanto arreglaba la situación del Barcelona en esta fase de grupos.

La frustración del Barcelona ha sido ya imposible de contener cuando el VAR ha visto una mano de un jugador del Inter ya pasado el minuto noventa y no la ha pitado. Ha ocurrido en el área, el balón ha salido fuera y durante varios minutos, el colegiado del partido ha estado escuchando lo que le decían desde el VAR, esperando para señalarlo o no. El también decía cosas mientras los barcelonistas esperaban inquietos la resolución, Parecía mano, pero el colegiado no ha ido a verla y lo que le han dicho del VAR le ha parecido suficiente para no pitarla.

❌ El VAR interpreta que esto no es mano… pic.twitter.com/U68iZMnmJO — Carpetas Blaugranas (CB) (@carpetasFCB) October 4, 2022

Con dos derrotas, no tiene nada perdido pero sí que no puede despistarse ni un poco para el resto de choques. El siguiente partido es el martes de la semana que viene, también contra el Inter, en el Camp Nou y lo necesita ganar para no meterse en una situación casi imposible. Es un partido a vida muerte días antes de que se juegue, el siguiente domingo, el Clásico en el Camp Nou. Aún estamos empezando la temporada y llegan días decisivos para el Barcelona.