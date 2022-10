Los problemas del Barça con los árbitros: del detenido por un escándalo de armas de fuego, cocaína y prostitutas al amigo de Koeman

El Fútbol Club Barcelona prepara una queja ante la UEFA debido a las últimas actuaciones arbitrales. Curiosamente, llama la atención que tanto Slavko Vincic (árbitro principal del Inter-Barça) como Pol van Boekel (responsable del VAR en el Bayern-Barça y en el Inter-Barça) han protagonizado varias historias llamativas.

Slavko Vincic se vio envuelto en una trama de prostitución, armas de fuego y drogas hace solamente dos años. De hecho, fue detenido junto a otros 25 hombres y 9 mujeres durante una fiesta. Después de varios juicios fue puesto en libertad. Más concretamente, este hecho se produjo en medio de la pandemia y la noticia se convirtió en todo un fenómeno viral. Además, esta trama policial fue contra Tijana Maksimovic, una acusada de prostitución y proxenetismo.

Vincic se declaró inocente desde el primer momento, así lo explicó en el Diario Vecer: “Me encontré en esta fiesta por casualidad. Tengo mi propia empresa, estaba en Bosnia-Herzegovina para una reunión de negocios. Acepté una invitación a comer, que resultó ser mi mayor error. Lo lamento. Estaba sentado en una mesa con mi compañía, de repente vino la policía y pasó lo que pasó. No tengo nada que ver con el grupo que fue arrestado y detenido, ni con mis socios comerciales. Nos llevó la policía, declaramos como testigos y, cuando resultó que ni siquiera los conocíamos, nos dejaron marchar”.

El Comité de Árbitros de Eslovenia también le defendió desde que la noticia saltase a la prensa. En la sentencia se afirma que “estaba en el lugar equivocado y en el momento equivocado”.

El tanto anulado de Pedri, la jugada de las manos de Dumfries y la entrada de Çalhanoglu a Sergio Busquets a la zona de la tibia fueron las acciones más polémicas del partido. Aunque el Barça con quien realmente está descontento y solicitarán que no vuelvan a coincidir es con el holandés Pol van Boekel. Este colegiado fue el máximo encargado del VAR tanto en el Bayern-Barça (donde no señaló penalti a Dembélé) como en el Inter-Barça. Es árbitro internacional FIFA desde 2008 y también es muy amigo de Koeman. Algunos aficionados han dejado caer que este motivo puede haber influido en sus decisiones. El ex técnico no terminó nada bien con Laporta y su etapa en el club se cerró de una manera muy fría. Tras la derrota ante el Inter, el Barcelona es tercero en su grupo. La próxima semana se vuelve a jugar ante el Inter, pero esta vez en el Camp Nou.