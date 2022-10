Kaká cuenta toda la verdad sobre el plantón que Neymar quería dar al PSG para volver al Barça

Neymar es uno de los jugadores que más dinero ha movido en traspasos. El brasileño llegó por más de 200 millones de euros a París desde el Barcelona en el verano de 2017. Pero solo dos veranos después de su llegada, el atacante hizo presión para volver al club culé. Allí, ganó una Liga de Campeones y multitud de títulos con su buen amigo y ahora compañero en París, Leo Messi.

Una de las personas que mejor conoce a Neymar es Kaká. El ex jugador de Real Madrid siempre ha mantenido una relación especial con él. Ambos saben lo que es triunfar en Europa y ser el ídolo de millones de brasileños. “Somos amigos cercanos. Hablé mucho con Neymar y claro que lo pasó mal en el PSG el año que quería volver al Barcelona y tuvo problemas con la afición”, aseguró el ex jugador en Bein Sports.

Sin embargo, la situación ahora es diferente porque Neymar se encuentra feliz en París. “Hoy está feliz. Cree que es un proyecto a largo plazo. Así que año tras año el equipo se va haciendo más fuerte, están construyendo más cohesión para ganar algo realmente importante como es la Champions League, pero él está feliz en París y en el PSG”, desveló Kaká.

Uno de los grandes problemas que tendrá que solucionar Neymar es su relación con Mbappé. No es ningún secreto que ambos están en un momento de tensión máximo y quieren asumir la responsabilidad de liderar al PSG. El diario ‘L’Equipe’ informó hace unas semanas de “varios episodios de ebullición” entre Neymar y Mbappé. Los futbolistas no quieren conflictos directos, pero “el equilibrio entre ambos sigue siendo precario”.

-Periodista: ¿Cómo es tu relación con Mbappé?



-Neymar: ¿Kylian? Mhhhh. No sé. pic.twitter.com/9nJsF3PeR3 — Goles en Directo (@golesendir_) September 23, 2022

En esta guerra entre ambos, Mbappé tampoco se ha quedado callado y ha deslizado que no está cómodo en con el brasileño en el once titular. “Sí, todo el grupo está feliz. No me importa estar al frente del escenario si es beneficioso para mis compañeros. Ser criticado no cambiará mi forma de jugar y vivir. Lo que me piden aquí es diferente. Aquí tengo mucha más libertad que en el PSG. El entrenador sabe que hay un ‘9′ como Giroud y yo puedo moverme e ir al espacio. En París es diferente, me piden que haga de pivote... aunque disfruto en todas partes”. Esta crítica volvió a abrir el debate cuando todo indicaba que tras su renovación no existían dudas de la ilusión que tenía de triunfar en París.