La dura reflexión de Xavi tras la casi eliminación de la Champions: “Si tienes estos errores no mereces seguir”

“Era un grupo difícil, pero teníamos que aspirar a más con el trabajo y los fichajes que se han hecho”, dijo Sergio Busquets en Movistar. Llegan nuevos jugadores al equipo azulgrana, pero el resultado es el mismo: “Una decepción”, en palabras del propio centrocampista. La psicosis parece que se ha instalado en el Barça cuando tiene que jugar en Europa y le llega un rival de peso, y otra vez no supo gestionar la presión del partido. Tenía que ganar, pero en el fútbol el camino recto no es siempre el más derecho para llegar al éxito. Le faltó paciencia y fútbol y fue sometido por el Inter con claridad. “Hay errores que en este nivel no se pueden cometer porque te perjudican en el partido. Hemos remado hasta el final, sacamos el empate, no estamos fuera aún pero sabemos que es complicado. Mientras haya esperanza hay que seguir”, dijo Eric, protagonista de uno de esos fallos. En el primer tanto se equivocó Piqué y eso hizo que el Barça se pusiera como un flan. En el segundo, primero Busquets en la salida de balón y después Eric en la marca a Lautaro. Y a continuación, ya fruto de que el Barcelona se fue al ataque y quedó desprotegido, llegó el tercero. “Tomamos el riesgo de jugar con tres atrás, tener la defensa muy adelantada y en ese intercambio de pérdidas en medio campo han habido quince minutos que nos han matado”, siguió analizando el central que llegó del City.

7 goles encajados en Champions, 1 en Liga

Eso fue en los goles, pero es que el conjunto italiano pudo marcar muchos más, y no lo hizo porque Ter Stegen está en un momento espectacular. En cuatro partidos de Champions el Barcelona ha encajado siete tantos, y en ocho de Liga, sólo uno... “Cuando encajas tres goles en Champions suele ser una mala señal. Sabemos que tenemos ciertas bajas, el equipo tiene que jugar de una manera diferente y estas cosas pasan. A veces falla el que tira y el otro (el defensa). Ganamos todos y perdemos todos”, dijo en Movistar Jordi Cruyff, director deportivo de la entidad barcelonista.

En la segunda parte no salimos activados y eso es mi responsabilidad XAVI

“El año pasado tenía la sensación de que no nos daba. Cuando fuimos a Múnich fue un calvario. Pero esta vez no tenía esa sensación, ha sido por errores nuestros, primero contra el Bayern, después en Milán por otras circunstancias de las que ya no vamos a hablar, y de nuevo hoy”, afirmó el técnico. “Y cuando cometes estos errores no mereces seguir. Si no ganas al Inter en casa no mereces seguir en la competición, aunque aún tengamos una pequeña esperanza de pasar. Pero por ser errores nuestros casi diría que duele más”, continuó el preparador barcelonista, que va a ser uno de los más tocados cuando la eliminación se produzca, si es que no hay milagro en la próxima jornada.

“La Champions ha sido cruel con nosotros desde Múnich”, dijo también Xavi. Cierto que en Alemania contra el Bayern el Barça mereció más y que en Milán tuvo un mal arbitraje, pero el empate de ayer también fue injusto para el Inter por los méritos que hicieron ambos equipos. No quiere hablar de fracaso el técnico catalán. “La palabra sería crueldad. La primera parte ha sido excelente. Hemos poblado el centro del campo y hemos atacado por dentro y por fuera. En la segunda parte no hemos salido con el nivel de activación suficiente y cuando eso pasa es un error del entrenador. Asumo la responsabilidad. Estoy contrariado y enfadado”, aseguró Xavi. Y el domingo llega el Clásico: “Hay que animar a los jugadores y seguir. La temporada es larga y vamos líderes en la Liga”.