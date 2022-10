La “castaña gorda” que se ha dado Xavi: así explica el pobre partido del Barcelona ante el Bayern

Xavi no encontró una excusa para explicar lo que había pasado en el partido con el Bayern Múnich en el Camp Nou, y es que no la había: simplemente el equipo alemán fue muy superior y por eso se impuso por 0-3, y gracias. “No hemos llegado a su nivel. Está claro que fueron mejores, igual que nosotros fuimos mejores y debíamos ganar en Múnich, hoy han estado ellos mucho mejor, más intensos”, admitió el técnico en los micrófonos de Movistar. “También la eliminación antes del partido nos ha afectado psicológicamente seguro”, añadió. Pero ni siquiera eso servía como explicación.

“Hay que rehacerse, hay que seguir. Mañana ya a pensar en la siguiente competición que tenemos, que es la Liga. Una pena porque había muchas expectativas en esta competición, nos tocó un grupo muy complicado, nos ha pasado de todo en la Champions, ha sido muy cruel esta competición para nosotros, pero hoy no hemos competido. Así como en otros partidos lo hemos hecho, hoy no hemos competido bien. Pero si lo analizas, ha pasado de todo, también ha habido errores nuestros. Lo hemos tenido en la mano y lo hemos dejado escapar, aunque hoy no”, insistió el preparador barcelonista.

“Ya dije que teníamos que seguir creciendo a base de castañas y hoy ha sido una castaña buena”, prosiguió Xavi. “Siento mucha tristeza, y culpa. Los culpables hemos sido nosotros. Tenemos mucho que mejorar para competir en la Champions”, acertó a decir Pedri en Movistar. “Es un tema de orgullo”, opinaba Ter Stegen. “No hemos podido con el Bayern, nos marcaron goles y no supimos reaccionar”, añadió el portero, que también reconoció que era “muy doloroso” porque uno de los claros objetivos que tenían “era continuar en la Champions”, y ahora se tienen que conformar por segundo año consecutivo con disputar la Europa League.

Sin remates a puerta

Las estadísticas reflejan que el Barcelona remató diez veces, pero que ninguna fue a portería, algo que ya le pasó a los azulgrana el año pasado contra el mismo rival, en la misma competición y en el mismo escenario. Apenas tres se marcharon fuera y el resto, los bloqueó la defensa. Fue una demostración de impotencia. “No se puede reprochar nada a los jugadores, lo hicieron lo mejor que pudieron”, afirmó el presidente Laporta, que quiso mandar un mensaje de optimismo pese a la situación. “Tenemos que mirar hacia adelante. Sabíamos que en este proceso de reconstrucción del equipo habría altibajos”, concluyó.