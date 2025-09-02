La foto con una actriz porno que ha acabado con seis futbolistas expulsados por su club

Escándalo en Brasil. El Atlético Goianiense, club que actualmente milita en la Serie B de Brasil, ha echado a seis futbolistas Sub-17 por sacarse una foto con una actriz porno llamada Elisa Sanches. Según informaron medios locales, el equipo de Goianias alegó "falta de disciplina" y "bajo rendimiento".

Cabe aclarar que el equipo juvenil del Goianiense se ubica en la última posición del Brasileirao Sub-17 con solo tres puntos cosechados en 15 jornadas, por lo cual parece tener sentido la decisión de apartarlos por la floja productividad que muestran en el terreno de juego.

La medida disciplinaria se tomó después de que, tras el último partido del equipo en el torneo, circulara una imagen en la que varios jugadores posaban junto a Sanches, reconocida figura del cine para adultos originaria de Río de Janeiro. La directiva del Atlético Goianiense consideró que la conducta de los futbolistas contravenía las normas internas del club y reflejaba una falta de compromiso en un momento especialmente delicado para la institución.

¿Quién es Elisa Sánches?

La actriz porno ya fue noticia en 2024 cuando anunció que quería dejar su trabajo de actriz de cine para adultos para ser árbitra de fútbol. "Mi mayor temor son los prejuicios en el campo. Es lo único que me detiene hoy", expresó entonces Sanches en una entrevista en el medio UOL

Elisa Sanches Instagram

En los últimos tiempos, la red de contenido sexual “Onlyfans” se ha convertido en la gallina de los huevos de oros para muchas deportistas que ha visto como posar desnudas les resulta mucho más rentables que su rendimiento en la cancha. En los últimos años, decenas de Gimnastas, surfistas, luchadoras, pilotos y hasta futbolistas han cambiado las canchas por el set de fotos xxx.

Del cine porno al silbato

Sin embargo, Elisa Sanches, estrella del cine "X" decidió recorrer el camino inverso. Conocida por su trabajo como actriz en el cine para adultos y seguida por tener cerca de 2 millones de personas en Instagram, anunció que pensaba dar un giro radical en su carrera para perseguir uno de sus sueños. La creadora de contenido XXX ha decidido cambiar su trayectoria profesional para triunfar en el mundo del fútbol nada menos que como árbitra.

"Siempre fue mi sueño de niña, pero la vida me hizo olvidarlo. Me propuse que este año me apuntaría y por fin empezaría mi curso para ser árbitra de futbol" afirmó.

"Me siento preparada y en buena forma física para salir al campo. Veo un futuro brillante como árbitro. Quiero estudiar mucho para las pruebas y aprobarlas a la primera", añadió

Oriunda de Rio de Janeiro, busca inscribirse en la Federación de árbitros y además, confía en poder pasar los exámenes, gracias a su experiencia como jueza. En 2020, fue la árbitra central de un partido con el fin benéfico de recolectar alimentos para una comunidad en Brasil.

Elisa Sanches Instagram

"Recuerdo con mucho cariño este día tan especial de mi vida. Estaba cumpliendo un sueño, aunque no oficialmente, pero pude probar lo que es ser árbitro en el campo" recordó con nostalgia Sanches.

"Sería un sueño hecho realidad (lograr convertirse en árbitra profesional). Confieso que a veces me pregunto si los jugadores y el público me respetarán. Soy mujer y exestrella de la pornografía, así que tengo que estar preparada para cualquier cosa, pero aún así estoy estoy muy emocionada. Ya di mi primer paso, que fue elegir mi escuela y mi organización financiera" finalizó.

Pero este no es el primer giro sorprendente en la carrera de esta actriz "X". En 2022 ya impactó a sus seguidores presentádose como candidata en las elecciones de Brasil.

Se presentó por el partido conservador Patriota y en uno de sus últimos videos de campaña pidió expulsar del Congreso a "aquellos que van de traje y corbata" y no hacen "nada" contra la pederastia y las agresiones a las mujeres.