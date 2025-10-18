Grave acusación contra un ex jugador del Real Madrid: "Impagos, discoteca clandestina... fue el inquilino del infierno"

Ryan Babel volvió a Liverpool para disputar un amistoso entre leyendas del club inglés y figuras históricas del Chelsea, y aprovechó su estadía para poner punto final a una etapa muy particular de su vida: vendió la casa que había comprado cuando empezaba su carrera y decidió abandonar la casa de sus padres. Lo curioso es que esa vivienda fue protagonista de una historia inolvidable que tuvo como actor principal a su compatriota y el exjugador del Real Madrid Royston Drenthe al que llega a calificar de "inquilino del infierno".

La propiedad, ubicada en la ciudad inglesa donde Babel dio sus primeros pasos fuera de casa, fue alquilada por varios jugadores, pero uno de ellos dejó una terrible huella. Ahora, Ryan a decidido contar en redes sociales la terrible pesadilla que vivió con el exmadridista.

"Por fin dejo atrás el drama bancario"

"Mi primera casa en Liverpool. Después de 18 años, por fin he dejado atrás todo el drama bancario y las historias disparatadas de inquilinos que acompañaban a mi primera propiedad. Ha llegado el momento de traspasársela a su próximo y afortunado propietario", comienza relatando el futbolista holandés.

"Esta casa guarda tantos recuerdos… fue el primer lugar al que me mudé tras dejar la casa de mis padres, lleno de emoción, errores y lecciones. Cuando me fui del Liverpool, la alquilé a varios inquilinos… uno de ellos fue mi querido compañero de equipo holandés Royston Drenthe. Digamos que le dio un nuevo significado a la expresión "inquilino del infierno". Por alguna razón olvidó pagar el alquiler durante su época en el Everton e incluso decidió construir una discoteca dentro de mi casa sin permiso. ¡Esto es increíble!", denuncia

"Aun así, siempre me he sentido orgulloso de ser dueño de esta casa... está en un lugar privilegiado, lleno de recuerdos, risas y un poco de caos. La única razón por la que la vendo ahora es por esa hipoteca de tasa ajustable de solo intereses que me convencieron de aceptar cuando no tenía ni idea de bienes raíces. ¡Una lección aprendida a las malas! Quienquiera que se quede con esta casa la próxima vez… espero que le traiga tanta alegría (y quizás menos sorpresas) como a mí", sentencia.