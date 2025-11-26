¡Histórico!: el dato de Estevao que solo habían logrado Mbappé y Halaand

Fue una noche negra para el FC Barcelona en Stamford Bridge. Cayó goleado ante el Chelsea en la quinta jornada de la Fase Liga de la Champions, y se complica el pase directo a los octavos de final.

Un encuentro que había sido planteado como una batalla entre las mejores perlas del planeta fútbol -Lamine Yamal y Estevao Willian- que el brasileño se llevó de largo.

El brasileño de 18 años campa a su anchas por la zona de tres cuartos, encara, abre tanto a Alejandro Garnacho como a Pedro Neto y disfruta de una responsabilidad que no se le hace grande. Había dudas sobre su titularidad este martes en Stamford Bridge, porque pese a su gran temporada, los 'Blues' no querían arriesgar de más, pero Enzo Maresca se saca un conejo de la chistera. Decide jugar con falso 'nueve', con Pedro Neto en punta y Estevao a la derecha, para buscar las cosquillas de un Barcelona perdido.

Un dato histórico

Estevao brilló en el área y sentenció con un golazo el triunfo de los 'blues' ante el Barcelona que complica y mucho el 'top 8'. Si Real Madrid y Paris Saint Germain ganan este miércoles, los de Hansi Flick se quedarán a cinco puntos de esa octava plaza.

Pero además hizo historia. Con su gol, el joven de 18 años se convirtió en el tercer adolescente de la historia en marcar en cada una de sus primeras tres titularidades en Champions, un registro compartido únicamente con Kylian Mbappé y Erling Haaland.

¿Quién es Estevao?

Nacido en Franca, Brasil, en el año 2007, Estevão Willian comenzó su carrera futbolística en las categorías inferiores de Cruzeiro, donde le apodaron Messinho, por su estilo de juego y porque es uno de los mayores admiradores del futbolista argentino.

Un apodo que no le agrada mucho y considera cosa del pasado. "No me gusta esa comparación; es algo de niños. Cada vez me voy liberando más de esto", afirmó en una entrevista con la FIFA.

Su talento era tan destacado que, en 2018, con tan solo 10 años, la marca Nike le ofreció un contrato. El jugador brasileño más joven de la historia en firmar con ellos.

En 2021 se incorporó a las categorías inferiores de Palmeiras, a quienes ayudó a conquistar el Campeonato Paulista Sub-15, el Campeonato Paulista Sub-17, la Copa de Brasil Sub-17 y el Campeonato Brasileño Sub-17. Con solo 16 años. Se consolidó rápidamente como titular y referente del sistema ofensivo del Palmeiras. El año pasado, fue incluido en el once ideal del Brasileirão, después de haber sido el jugador con más participaciones de gol, con 13 tantos marcados y 9 asistencias en 31 partidos. Unos datos que no pasaron desapercibidos para los grandes clubes europeos.

El FC Barcelona era uno de los pretendientes mejor posicionados para hacerse con el extremo brasileño, aunque el PSG estaba dispuesto a hacerse con él de cualquier manera. Llegó a ofrecer 50 millones por el joven crack.

Finalmente, quien se haría con sus servicios fue el Chelsea. Un traspaso de 40 millones de euros que los mantiene atado a los Blues hasta 2033.

"Estevao es joven. Tiene 18 años, es joven, simple, con una familia espectacular que está aquí con él. Tiene todo para triunfar y hacer lo mejor para este club", afirmó Enzo Maresca del futbolista que hoy enloquece al fútbol.