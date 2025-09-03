Horror en el Olimpique de Lyon: acusan de asesinato a un canterano de 13 años

Un terrible asesinato ha golpeado de lleno al Olimpique de Lyón y a toda la ciudad. Un joven de 16 años fue apuñalado mortalmente la noche del domingo 31 de agosto en Caluire-et-Cuire, en el área metropolitana de Lyon. Horas después, un menor de 13 años - miembro de la cantera del Olympique de Lyon- fue arrestado a la mañana siguiente y puesto bajo custodia en el marco de la investigación por homicidio voluntario.

El incidente ocurrió el domingo alrededor de las 22:30 en la avenida Alexander Fleming, en el barrio de Montessuy. La víctima se encontraba con dos amigos cuando fue atacada por un individuo armado con un cuchillo. Según los primeros informes, los tres adolescentes intentaron huir pero el joven de 16 años fue alcanzado y apuñalado en el pecho. En el lugar del ataque se desplegó un importante dispositivo policial y sanitario, pero los intentos de reanimación resultaron infructuosos. Falleció pocas horas después en el hospital, según informan los medios galos.

Jugador en las categorías inferiores

Según las primeras pesquisas, no hay tráfico de drogas como telón de fondo de esta tragedia. La víctima estudiaba un bachillerato profesional en fontanería. El sospechoso, de 13 años, tampoco tenía antecedentes penales. Es miembro del Olympique Lyonnais, donde juega en las categorías inferiores. Su arresto provocó fuertes reacciones, sobre todo debido a su corta edad y a su pertenencia al club deportivo.

Por ahora, se desconocen los motivos del ataque. Un intento de robo de teléfono podría haber sido el detonante de los hechos. Según el alcalde de la ciudad, Bastien Joint (LR), se trató de una simple discusión. "No hay el menor indicio de tráfico ni de una red criminal", afirmó en su cuenta X, basándose en las primeras pruebas.

Aún no se ha encontrado el arma homicida. El caso está ahora en manos de la División de Delitos Territoriales. Se están celebrando audiencias para determinar las circunstancias precisas de los hechos. Se espera que la fiscalía de Lyon decida en las próximas horas que acciones legales llevará a cabo.

La ciudad está totalmente conmocionada y se suceden los homenajes al joven asesinado conocido como Chems Z.