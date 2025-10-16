Iñigo Martínez, contundente sobre la estelada y la selección: "Ser independentista no significa que no pueda ir con España"

El debate en torno a Íñigo Martínez y la selección nacional provocó ríos de tinta sobre todos tras el revuelo provocado por su imagen ondeando la estelada durante la rúa de campeones del FC Barcelona.

El defensa vasco fue uno de los más expresivos durante la celebración. Con una ikurriña colgada a la espalda no dudo en ondear una estelada gigante. Su gestos no pasaron desapercibidos en redes sociales donde muchos le acusaron de separatista e incluso pidieron que no volviera a ser convocado por Luis de La Fuente por su "odio a España".

"Si tienes cojones para llevar una estelada tenlos también para rechazar ponerte la camiseta de la selección", "Íñigo Martínez no debería volver a vestir la camiseta de la selección española nunca más", "Que vergüenza lo de Íñigo Martínez y la estelada. Espero que sea igual de coherente y rechace jugar con España" o "Iñigo Martínez hace por desgracia lo que ha vivido en Euskadi, odio desde pequeño a España y locura separatista", fueron algunos de los comentarios que inundan las redes sociales.

Tras la polémica, y aunque desde la RFEF desvincularon cualquier asunto políticos de las decisiones del seleccionador, todo hizo indicar que Iñigo Martínez no sería convocado por España para la Nations League.

Y así fue. Luis de la Fuente ofreció el 26 de mayo una lista para afrontar la fase final de la UEFA Nations League en Alemania en la que no estaba Iñigo Martínez. El futbolista no formó parte de la relación de futbolistas que pelearon la Nations League pese a que había entrado en la anterior convocatoria de la selección española del pasado mes de marzo.Una lista de la que finalmente se cayó provocando una gran polémica.

El defensa blaugrana fue desconvocado de la selección española de Luis de la Fuente por una lesión en la rodilla, pero a los pocos días jugó con el Barcelona, por lo que se puso en duda su compromiso con el combinado nacional. Muchos, incluso en el seno de la Federación, dejaron entrever que el defensa vasco se había borrado de la convocatoria.

"Se mezcla mucho porque soy vasco"

Ahora, meses después y ya fuera del Futbol Club Barcelona he futbolista ha roto su silencio sobre España y la polémica de la estelada, acusando a los aficionados de mezclar constantemente política y deporte porque "soy vasco".

En una entrevista con Juanma Castaño en el Partidazo de Cope se ha mostrado tajante sobre su "espantada" de La Roja. "Si no hubiese querido ir hubiera sido el primero en decirlo. No estaría perdiendo el tiempo... Simplemente han sido situaciones en las que me he encontrado mejor o peor. En el momento de la lesión o las molestias que tuve en la rodilla pensé 'Es inviable que pueda ir a la Selección', como le ocurre a otros jugadores. Entonces, mi situación se revisa, está claro que tengo molestias y... Simplemente, pasan los días y la rodilla va mejorando. Y no siempre el jugador juega al 100%. Había un riesgo de lesión o de ir a peor que en ese momento lo valoras. Creo que no es ni el primer caso ni el último”.

"Que yo arrope la independencia..."

Sobre el hecho de portar una bandera independentista, reconoció que “una cosa es que yo esté a favor en el que la mayoría de un pueblo... Pero eso no quiere decir que como yo estoy a favor de la independencia o les arrope en muchos aspectos, no tenga que ir a la Selección. Eso no es así. Seguramente la gente una esas cosas porque soy vasco”

Iñigo reconoció que quiere que España gane el Mundial: “Ahora mismo, España. Si no hubiera querido ir, no hubiera ido... Con el seleccionador tuve una charla... Y creo que, a estas alturas, no sería buena idea que volviera a estar en la lista. ¿A quién no le gustaría jugar un Mundial?... El seleccionador ya lo sabía. Creo que no tengo que dar explicaciones a nadie, simplemente hablar con el seleccionador y ya está. Y se tomó la decisión de no ir, como se ha tomado la decisión de que vuelva Ferrán”, concluyó