Iturralde González, ex árbitro, sobre la expulsión de Nyom por falta a Vinicius: "Es roja"

El Real Madrid logró tres puntos en su visita al Getafe gracias a su mejor conexión entre jugadores en lo que va de curso, en un partido áspero que Vinícius dinamitó desde el banquillo al provocar la expulsión de Nyom y que Thibaut Courtois salvó en el último segundo. ArdaGüler y Mbappé se encargaron de firmar la victoria (0-1) para que el conjunto blanco llegue líder al clásico del próximo domingo.

El Getafe de Bordalás impuso su plan durante 80 minutos. Defensa férrea ante un Real Madrid al que le faltó creatividad y desmarques de ruptura en los últimos metros. Con solo Mbappé, quien acabó el encuentro con siete disparos, como arma de peligro.

En un partido clave, el primero tras el parón de octubre y el último antes de recibir al Barcelona en el Santiago Bernabéu, en el partido en el que estará en juego el liderato, Xabi Alonso, con sorpresas en el once titular, tuvo que recurrir sus dos jugadores más enchufados en lo que va de temporada.

Arda Güler, capitán en los esquemas del técnico en este inicio de temporada, siendo el sexto jugador de campo en minutos, fue suplente tras el parón internacional y salió al campo en el minuto 65 para desatascar el encuentro. Jugando por dentro, con libertad de movimientos, puso sobre el césped lo que expresó con palabras hace unos días, en una entrevista con "Le Equipe".

Güler-Mbappé

"Con Mbappé todo fluye. A veces hablamos antes un poco antes del partido. `Hoy podríamos hacer esto o aquello... Otras veces basta con una mirada", explicó.

Y así ocurrió en el Coliseum de Getafe. Pase filtrado para Mbappé, a quien dejó solo en el mano a mano con David Soria quien, en esta ocasión, no pudo parar a Kylian, a pesar de tocar el balón antes de que tocase en el palo y se colase en la portería.

Undécimo partido seguido de Mbappé marcando. Y quinta asistencia de Arda Güler para Kylian en lo que va de temporada. De los 15 tantos del francés, cuatro han sido de penalti y cinco previo pase de Güler. La conexión que sostuvo al Real Madrid en Getafe.

Antes de Mbappé, la irrupción de Vinícius

La jugada previa al gol de Mbappé para el 0-1 tuvo como protagonista a un Vinícius, que fue suplente por tercera vez esta temporada y que salió al terreno de juego decidido a cambiar el partido. En sus piernas reunía muchas de las características que necesitaba el Real Madrid para superar a un sólido Getafe, y las puso sobre el césped.

Primer balón y primera vez que encaró a su defensor. Aportó movilidad y generó superioridad. Y no tardó en forzar la primera de las tres cartulinas que recibieron jugadores del Getafe y que cambiaron el partido.

La primera, Kiko Femenía solo siete minutos después de que Vinícius saltara al césped. El brasileño le superó echándose largo el balón, el lateral derecho del Getafe le trastabilló y vio cartulina amarilla.

La roja de Nyom

Condicionado por ello, Bordalás introdujo en el campo a Nyom para tener más margen en las acometidas de Vinícius, pero duró un minuto sobre el terreno de juego, tras ver roja directa en una acción sin balón en la que paró a Vini, extendiendo su brazo izquierdo. José Luis Munuera lo vio desde la distancia y lo tuvo claro: expulsión para Nyom.

Para Iturralde González, ex árbitro y comentarista en la Ser, es roja clara: "Hacer zancadilla/patada a la altura de la rodilla cuando Vinicius empieza el desmarque y estando el balón en otra zona del campo, solo busca derribar a un contrario y es roja"