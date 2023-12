El jugador que de verdad desea Ancelotti para ser central del Real Madrid

El Real Madrid tiene un problema con los centrales, pues ahora sólo cuenta con Rüdiger y Nacho, y en la entidad se plantean si fichar a alguien en el mercado de invierno que comienza y dura todo el mes de enero. El club quiere ser paciente. "Hemos hablado con el club y lo evaluaremos en los próximos días. Tenemos tiempo porque el mercado de enero termina el 31. Vamos a buscar la mejor solución posible, pero de momento no tenemos prisa. Intentaremos terminar bien el año con el partido de mañana y después tenemos tiempo para tomar la mejor decisión posible”, ha dicho Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, antes del encuentro contra el Alavés de LaLiga. No quiere precipitarse, aunque sí que piensa que su equipo necesita un refuerzo en esa posición “No es el momento de hablar de nombres. Si hay alguna posibilidad que pensamos que es una buena opción lo vamos a hacer. Tenemos tiempo para pensarlo. No te digo si me gustaría o no. Lo vamos a pensar y juntos vamos a tomar la mejor decisión”.

Las bajas de la defensa, y del resto del equipo, han lastrado la plantilla, pero no los resultados. "Es un momento de la temporada muy complicado. Afortunadamente tengo que agradecer a los jugadores que lo estén sacando adelante. No es que estemos haciendo un trabajo especial, tenemos que inventar algo, pero lo que es especial es lo que esta plantilla está haciendo en un momento tan complicado”, reconocía Ancelotti.

El regreso de Militao

No se puede luchar, en este fútbol, contra la rotura de ligamentos. "La lesión de cruzado es una lesión increíble. No se puede prevenir. Han tenido esta lesión jugadores que no habían tenido ningún problema de rodilla. Es algo que no se puede controlar", reconocía el entrenador del Real Madrid. "Es distinta a las lesiones musculares, que pueden ser por cansancio, demasiada carga. Se pueden evitar un poco más. Desafortunadamente las hemos tenido y de momento lo hemos arreglado bien. A ver qué pasa en la segunda parte de la temporada. En marzo o abril se puede pensar que Militão o Courtois puedan volver si todo sale bien en su recuperación”.

Pero mientras Militao no llega, hay que cubrir esa zona porque Nacho y Rüdiger no pueden jugar todos los minutos. Ancelotti tuvo un lapsus y dio el nombre del futbolista que de verdad le gustaría que jugase ahí: Tchoameninga, una mezcla de Tchouameni y Camavinga.

Lo que quería decir es que a ninguno le gusta retrasar su posición. "A Tchouameni no le gusta jugar de central, igual que a Camavinga no le gusta jugar de central. En la emergencia ha jugado bien de central y él sabe que si hay una emergencia va a jugar ahí un partido o dos. Pero su futuro en el Real Madrid es como pivote y todos lo sabemos”.