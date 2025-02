Las jugadoras del Espanyol defienden a Daniela Caracas tras el presunto tocamiento

La plantilla del RCD Espanyol Femení ha defendido este viernes a su compañera Daniela Caracas, que en el derbi de la Liga F contra el Barça Femení vivió un posible tocamiento de sus zonas íntimas de parte de la blaugrana Mapi León --que niega los hechos--, y han pedido que "no vuelva a suceder" nada similar a este suceso por el bien del fútbol femenino.

"Queremos mostrar nuestro absoluto apoyo a nuestra compañera Daniela Caracas, que es una excelente profesional. Estamos totalmente de acuerdo con el comunicado del club y sobre todo, por el bien del fútbol femenino, esperemos que esto no vuelva a suceder", aseguró la primera capitana Carol Marín.

La centrocampista valenciana coge el micrófono y da voz al vestuario 'perico', acompañada del resto de capitanas Lice Chamorro, Judit Pablos y Ainoa Campo, en la primera ocasión en la que las jugadoras blanquiazules hablan de lo sucedido.

Sí respondió de inmediato el RCD Espanol, en un duro comunicado de condena a lo visto el fin de semana pasado. "Desde el RCD Espanyol de Barcelona, queremos mostrar nuestro total descontento y condena a unos hechos que tuvieron lugar el pasado domingo. Se trata de una acción que consideramos inaceptable y que no debe pasar desapercibida", aseguró la entidad de un gesto que "vulnera la intimidad" de su jugadora.

No obstante, la jugadora del Bará Femení Mapi León negó la mayor en un comunicado difundido en sus redes y en los medios del club blaugrana. "En ningún momento vulneré, ni tuve la intención de vulnerar, la intimidad de mi compañera de profesión Daniela Caracas. En las imágenes se aprecia que es un lance del juego en el que ella me choca intencionadamente y yo le toco la pierna diciéndole como reacción a dicho encontronazo: 'Qué te pasa'. No hay ningún tocamiento de zona íntima ni mucho menos intención de ello, insisto, es un simple lance del juego que no merece la difusión ni la importancia que está adquiriendo la noticia", señaló la aragonesa.