Luis Enrique quiere ganar la Champions por Xana: el recuerdo de su hija que busca revivir en Múnich

Luis Enrique podrá festejar hoy su 55 cumpleaños por todo lo alto después de que su París Saint-Germain lograra la segunda clasificación para la final de la Liga de Campeones de toda su historia, tras derrotar en la vuelta por 2-1 al Arsenal de Mikel Arteta, que peleó hasta el final por dar la vuelta a la eliminatoria pero se encontró con un rival con más puntería y un heroico Donnaruma. El meta italiano, ya decisivo en la ida, en los octavos contra el Liverpool y en los cuartos ante el Aston Villa, protagonizó tres paradas magistrales que le valieron el billete para Múnich al equipo francés, que ante el Inter de Milán tratará de confirmar su condición de favorito.

"Habría sido lo peor"

El técnico asturiano llega además a la final evitando al FC Barcelona algo que no quería de ninguna de la maneras. Luis Enrique admite que "jugar una final" de la Liga de Campeones contra el FC Barcelona "hubiera sido lo peor", reiterando la expresión "lo peor" tras haber llegado él junto a sus pupilos al partido por el título, gracias a su victoria de este miércoles por 2-1 ante el Arsenal FC. "Si a alguien le dices que va a hacer seis goles en una semifinal y va a quedar eliminado, no te lo crees. Creo que el Barça demostró con su estilo qué tipo de fútbol se practica en Barcelona y a lo largo de la historia creo que siempre se han caracterizado por eso, nos hemos caracterizado por eso.. Y en ese sentido creo que claramente podrían haber estado en la final y merecían estar en la final. El resultado la verdad es que fue un poco extraño", dijo Luis Enrique a Movistar Plus+. "Pero si tengo que ser honesto, para mí jugar una final de Champions contra el Barça hubiera sido lo peor, lo peor. Si nosotros no hubiéramos estado, me hubiera encantado que hubiera estado el Barça y que lo hubiera ganado. Si íbamos a estar nosotros y ahora vamos a estar, pues bueno, intentaremos conseguirla. Ya sé que el Paris Saint-Germain no despierta muchas simpatías en Barcelona, pero así es la vida", indicó.

"Ella estará allí"

Sin embrago más allá de la importancia que supone en este título, Luis Enrique tiene un aliciente aún mayor para levantar la orejona: su hija Xana.

“Recuerdo una foto que tengo increíble con ella en la final de la Champions en Berlín, después de ganar la Champions, clavando una bandera del Barcelona en el campo. Tengo el deseo de poder hacer lo mismo con el PSG. No estará mi hija físicamente, pero estará espiritualmente y eso para mí es muy importante.”

Para Luis Enrique, esa final no es solo un triunfo profesional sino la oportunidad de reconectar con uno de los recuerdos más felices de su vida.