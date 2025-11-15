De La Fuente anuncia sus tres descartes ante Georgia y sorprende con uno de ellos

La Selección Española afronta este sábado su penúltima cita en la fase de clasificación para el Mundial 2026 con la tranquilidad que da el trabajo bien hecho. El combinado de Luis de la Fuente lidera el Grupo E con pleno de victorias y una diferencia de goles que lo coloca en una posición inmejorable para sellar el pase directo al torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

El técnico español ha citado a un total de 23 jugadores para afrontar el choque que se celebrará en el Boris Paichadze. De esta forma, De la Fuente deja sin vestir a tres jugadores, todos ellos de campo.

Se trata de Dean Huijsen, Samu Omorodion Aghehowa y Jorge de Frutos.

El descarte del central del Real Madrid ha provocado una gran sorpresa ya que entraba en todas la quinielas para ser titular. Además, se trata de un fijo para Luis de la Fuente desde que hizo su debut en Rotterdam el pasado mes de marzo. Huijsen lo había jugado todo hasta la última ventana de octubre, donde fue baja por un problema muscular.

Las selecciones de Luis de la Fuente y Willy Sagnol se enfrentarán hoy, 15 de noviembre, en la penúltima jornada de la fase de clasificación para la Copa del Mundo de 2026 . De esta forma, España, líder e invicta, tiene ante sí la primera oportunidad de sellar su billete al torneo intercontinental, si bien deberá puntuar y esperar al resultado del Turquía - Bulgaria.

Para el encuentro, a disputar en el Boris Paichadze de Tiflis, los 23 jugadores convocados vestirán la segunda equipación.

Estos son los 23 elegidos y sus dorsales

1 DAVID RAYA

2 BARRIOS

3 GRIMALDO

4 VIVIAN

5 MARCOS LLORENTE

6 MERINO

7 FERRAN

8 FABIÁN

9 BORJA IGLESIAS

10 DANI OLMO

11 YEREMY

12 PEDRO PORRO

13 REMIRO

14 LAPORTE

15 CUBARSÍ

16 ÁLEX BAENA.

17 FORNALS

18 ZUBIMENDI

19 FERMÍN

20 ALEIX GARCÍA

21 OYARZABAL

22 CUCURELLA

23 UNAI SIMÓN