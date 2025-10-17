Marruecos hace historia con un robo a España

Con la organización del Mundial 2030 en el horizonte, Marruecos se ha volcado con su fútbol y prueba de ellos son los excelentes resultados que están asombrando al mundo. Su selección sub-20 alargó este miércoles el momento dulce del país en el fútbol al clasificarse para la final del Mundial juvenil que transcurre en Chile tras imponerse a Francia por 5-4 en una tanda de penaltis. Una final que juega por primera vez en su historia y en la que se medirá a Argentina.

Pero las buenas noticias no se quedan ahí y la selección absoluta acaba de protagonizar una gesta histórica tras robar un récord nada menos que a España. Marruecos estableció un nuevo récord de 16 victorias consecutivas de un equipo nacional cuando completó su campaña de clasificación para la Copa del Mundo con una victoria en casa por 1-0 sobre Congo.

Youssef En-Nesyri marcó en el minuto 63 en la capital Rabat (Marruecos) para ayudar al equipo local a completar 8 victorias en el Grupo E, convirtiéndose en el único equipo en las eliminatorias africanas con un récord de victorias del 100% y ganando un boleto a la Copa del Mundo de 2026 en América del Norte el próximo año.

Una marca histórica

Esta victoria les ayudó a superar las 15 victorias consecutivas que la selección española consiguió en el periodo 2008-2009 para establecer un nuevo récord de la racha ganadora más larga en la historia del fútbol internacional. La última vez que Marruecos no ganó un partido internacional fue cuando empató 0-0 con Mauritania en un amistoso en marzo de 2024, pero desde entonces ha ganado ocho partidos de clasificación para el Mundial de 2026, seis en las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones de este año y dos amistosos.

La racha de 16 victorias consecutivas de Marruecos le ha permitido marcar 50 goles y recibir sólo cuatro. Marruecos superó de esta forma la marca anterior de 15 victorias seguidas establecida por España entre junio de 2008 y junio de 2009 y Alemania entre 2010 y 2011, estas habían superado por su parte la marca anterior de Francia con 14 victorias entre marzo de 2003 y febrero de 2004.

Marruecos aún no ha anunciado planes para organizar partidos amistosos durante los Días de la FIFA de noviembre, pero albergará la final de la Copa Africana de Naciones en diciembre. Tras alcanzar un hito histórico, el seleccionador Walid Regragui afirmó que Marruecos no se detendrá ahí. Reveló que el equipo está negociando la organización de un partido amistoso de alto nivel con Argentina, actual campeona del mundo , para ganar más experiencia y prepararse mejor para el Mundial de 2026.

“Queremos jugar contra los mejores equipos del mundo. Si no podemos enfrentarnos a Argentina, estamos listos para enfrentar a un equipo africano o asiático para experimentar un estilo de juego diferente”, afirmó el entrenador de 50 años.

Una contundente apuesta por el fútbol

Dos nuevas gestas que muestran que la apuesta de Marruecos por el fútbol va en serio y que más allá de la construcción de sus megaestadios el país ha puesto en marcha un plan para convertirse en un referente mundial.

Después de que Los leones ganaran un bronce -la primera medalla de su historia- en los Juegos de París, salió a la luz el plan de rey Mohamed VI para dar "poder mundial" al fútbol marroquí.

La Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF), en colaboración con el grupo OCP (líder mundial en fosfatos) y varios socios del sector privado, firmaron entonces un acuerdo innovador para crear un fondo especial destinado a financiar y desarrollar el fútbol en Marruecos. Este esfuerzo sigue las directrices de Su Majestad el Rey Mohammed VI, que abogan por una buena gobernanza, transparencia y la inversión en infraestructuras y talento de los jóvenes marroquíes. El Fondo Nacional de Formación del Fútbol se centra en la profesionalización de los centros de formación y la promoción de jóvenes talentos en la disciplina.

Modernizar los centros de entrenamiento

El objetivo del fondo es modernizar los centros de entrenamiento en todo el país, equipándolos con tecnología de punta y gestionándolos de manera profesional y técnica. Esta iniciativa busca elevar el nivel del talento emergente, permitiendo que los jugadores se formen y se integren en equipos profesionales, asegurando así la sostenibilidad del proyecto a largo plazo.

El fondo -según ra prensa marroquí- también se enfoca en la formación profesional de jóvenes talentos, contribuyendo a su integración social y fomentando valores deportivos. Además, se creará una nueva sociedad de gestión deportiva bajo la supervisión de la Universidad Politécnica Mohammed VI (UM6P) para asegurar un enfoque riguroso y académico en el desarrollo del fútbol.

Un plan que se verá reforzado por la organización por parte de España, Portugal y Marruecos del Mundial de Fútbol de 2030. Con el campeonato mundial de 2026 a la vuelta de la esquina, Los Leones se han convertido -sin lugar a dudas- en una de las selecciones a tener en cuenta.