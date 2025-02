Montse Tomé recupera a Paredes en un lista sin Jenni Hermoso ni Mapi León, señalada por sus "tocamientos"

En medio del revuelo provocado por el juicio contra Luis Rubiales, Montse Tomé ha hecho pública hoy la lista de las 23 futbolistas que disputarán los dos primeros partidos de la fase de la clasificación de la UEFA Women's Nations League ante Bélgica e Inglaterra.

Paredes, la gran novedad

En la lista no aparece el nombre de Jenni Hermoso, que sigue sin contar para la selección absoluta. La principal novedad de la lista es el regreso de Irene Paredes, que no estuvo en la anterior convocatoria provocando un auténtico terremoto.

«Es lamentable, vergonzoso y una falta de respeto la forma en la que se está tratando a una jugadora como Irene Paredes. Se me rompe el corazón lo que se está haciendo con ella», denunció entonces Vero Boquete.

Mapi León, en el centro de la polémica

Tampoco ha sido convocada Mapi león que se ha visto envuelta en una desagradable polémica tras el partido disputado entre el Barça y el Espanyol. El incidente, que ha generado una intensa controversia, ocurrió aproximadamente en el minuto 15 del encuentro. No fue advertido ni sancionado por el cuerpo arbitral en el momento, y el partido continuó con normalidad. Sin embargo, una vez que las imágenes se difundieron en redes sociales, la polémica estalló.

Las cámaras de televisión captaron el momento en que Mapi León, defensora del Barcelona, se acercó a Daniela Caracas, jugadora del Espanyol, y realizó un tocamiento en sus partes íntimas. Este gesto fue acompañado por lo que parece ser una pregunta de León a Caracas: "¿Tienes picha?". Aunque el audio no es claro, el movimiento de su boca parece claro. El Espanyol publicó un duro comunicado calificando de "inaceptable" un gesto que "vulneró la intimidad de su jugadora".

Días después, la polémica continúa y Mapi no irá con La Roja. Algo que ya empieza a ser habitual. De hecho en la anterior convocatoria la seleccionadora confirmó que Mapi no quería unirse al grupo. "No quiere venir a la selección y respetamos su decisión", sentenció la seleccionadora.

La primera concentración de este 2025 comenzará el próximo lunes 17 de febrero, día en que las jugadoras quedarán concentradas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Las internacionales llegarán a la residencia donde se alojarán hasta su viaje a Valencia para medirse a la selección belga en el primero de los partidos de clasificación del Grupo 3. El choque será el viernes 21 de febrero, a las 18:45h, en el estadio Ciutat de València. El segundo partido será ante Inglaterra en el estadio de Wembley el miércoles 26 de febrero a las 21h.

Convocatoria

Porteras: Cata Coll, Adriana Nanclares, Esther Sullastres.

Defensas: Laia Aleixandri, Laia Codina, Ona Batlle, Olga Carmona, Irene Paredes, Sheila García, María Méndez y Leila Ouahabi.

Centrocampistas: Teresa Abelleira, Maite Oroz, Vicky López, Maite Zubieta, Aitana Bonmatí.

Delanteras: Alba Redondo, Salma Paralluelo, Mariona, Athenea, Claudia Pina, Amaiur y Lucía García.