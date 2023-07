Horario y dónde ver el España - Zambia del Mundial femenino

España goleó a Costa Rica en el estreno en el Mundial (3-0) y afronta el segundo encuentro del torneo, contra Zambia, con la posibilidad de clasificarse ya para los octavos de final. La dura derrota de las zambianas en el debut ante Japón (5-0) invita al optimismo, pero el seleccionador, Jorge Vilda, no quiere confianzas. «Creo que el resultado del otro día no nos tiene que llevar al engaño. Estamos hablando de una selección que en la preparación ha ganado a la todopoderosa Alemania y que es capaz de ganar a cualquiera», asegura el técnico español. «Me espero una Zambia muy peligrosa, me espero un rival que se va defender bien y sobre todo a va a ser muy, muy peligroso contraatacando», añade Vilda.

Para España la clave debe ser mejorar la puntería, la única duda que dejó el encuentro ante las costarricenses, en el que se generaron muchas ocasiones pero sólo pudieron materializarse tres, además de fallar un penalti. El partido pedía más goles y Vilda espera que España mejore en ese aspecto. «Tenemos finalizar todas las jugadas que se puedan porque sabemos que si no te pueden cruzar una transición muy rápidamente», asegura Vilda.

«El equipo va a salir con confianza, va a salir valiente, no va a salir con miedo, sabiendo que tiene dos jugadoras realmente peligrosas. Pero si España juega su juego con las cosas claras, creo que todo saldrá bien», asegura Irene Guerrero, una de las capitanas del equipo. El partido se juega a las 9:30 hora peninsular española y será retransmitido por La 2 y la plataforma RtvePlay. Una de las preocupaciones del equipo y de su entorno es el estado físico de Alexia Putellas. «Está bien», dice Vilda.«Ha completado las últimas cuatro sesiones de prácticas con muy buenas sensaciones. Nosotros estamos encantados, ella está feliz», añade.