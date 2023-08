La sorprendente felicitación de Iker Casillas a las campeonas del mundo: "Esto es de ponerte cachondo"

El gol de Olga Carmona sirvió para que España consiguiese el primer Mundial femenino de su historia. Este hito marca un punto de inflexión en el deporte español, puesto que las selecciones masculinas y femeninas lograron algo épico. Las muestras de cariño por parte de grandes personalidades no se hicieron de rogar e incluso Iker Casillas no tuvo pelos en la lengua para describir el momento tan especial que se está viviendo. "¡Me altera mi tranquilidad! ¡Esto es de ponerte cachondo!", escribió el ex futbolista. Casillas fue una de las figuras claves de aquel Mundial de 2010, especialmente en la final contra Holanda protagonizando un mano a mano contra Robben de película.

Después de las felicitaciones se conoció la terrible noticia... El padre de Olga Carmona falleció antes de la final. "La RFEF lamenta profundamente comunicar el fallecimiento del padre de Olga Carmona. La futbolista ha conocido la triste noticia una vez concluida la final de la Copa del Mundo. Mandamos nuestro abrazo más sincero a Olga y a su familia en un momento de profundo dolor. Te queremos, Olga, eres historia del fútbol español", dijo la Federación. "Y sin saberlo tenía mi estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá", escribió en Twitter la propia Olga.