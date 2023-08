El emotivo mensaje de Olga Carmona sobre el fallecimiento de su padre: “Y sin saberlo tenía mi estrella...”

Olga Carmona marcó un gol que sirvió para que España consiguiese el primer Mundial femenino de su historia. Sin duda, una hazaña épica que recuerda a aquel tanto de Iniesta en 2010 ante Holanda y que tantas alegrías dio a los futboleros. La futbolista del Real Madrid también vivió la otra cara de la moneda tras conocer que su padre falleció antes de la final. La jugadora publicó un emotivo mensaje sobre este hecho. "Y sin saberlo tenía mi estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá", escribió en Twitter.

La RFEF fue el organismo encargado de comunicar la noticia previamente. “La RFEF lamenta profundamente comunicar el fallecimiento del padre de Olga Carmona. La futbolista ha conocido la triste noticia una vez concluida la final de la Copa del Mundo. Mandamos nuestro abrazo más sincero a Olga y a su familia en un momento de profundo dolor. Te queremos, Olga, eres historia del fútbol español”, dijo la Federación.

Posteriormente, el Real Madrid también se hacía eco. "El Real Madrid, su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento del padre de nuestra jugadora Olga Carmona. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a Olga, a sus familiares y a todos sus seres queridos. Descanse en paz", publicó el conjunto blanco.

Lo realmente sorprendente es que Olga festejó su gol dedicándoselo a la madre de una amiga que acababa de fallecer. "Hace unos días falleció la madre de una de mis mejores amigas. He tenido unos días complicado, sin duda en mi cabeza ha estado muy presente. Sabía que si se conseguía ganar iba a ir para ella, para su familia. Desde aquí le mando todo el ánimo del mundo. Lo tengo muy presente", zanjó la goleadora.