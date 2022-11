España o la ilusión de la primera vez

Los jugadores de la selección española se incorporaron a la concentración con la ilusión de la primera vez. Algunos, como Nico Williams, confiesan que les costó dormir la noche antes de que Luis Enrique anunciara los nombres de los 26 convocados para Qatar. «Estaba muy nervioso, no pude pegar ojo esa noche, pero al final conseguí ese premio. Mi familia también estaba muy nerviosa, pero hemos podido conseguir el premio y muy contentos, la verdad», confesaba el jugador del Athletic Club.

El pequeño de los Williams llega a la Copa del Mundo después de haber jugado solo dos partidos con la absoluta, los de la última convocatoria que clasificaron a España para la fase final de la Liga de Naciones.

Pero no es el único que llega con pocos partidos a las espaldas. Ansu Fati debutó hace dos años, pero solo ha podido disputar cuatro encuentros con la Roja. Las lesiones no le han dejado más. Por eso, quizás, su ilusión es mayor que la de los habituales, por lo inesperado. Luis Enrique lo convocó para los últimos partidos de la temporada pasada. Fueron cuatro, los primeros de la Liga de Naciones, pero no jugó en ninguno. Ahora podrá disfrutar de su primer Mundial. «Muy feliz de estar aquí. Estaba entrenando, viendo la tele en el vestuario. Ahí me enteré y una felicidad enorme», reconoce.

Una sensación que comparte con muchos de sus compañeros de selección. Todos esperaban con la misma ilusión que su nombre apareciera entre los 26 elegidos. «Me lo dijeron en el club justo antes de entrenar, estaba con mi padre y con unos compañeros de equipo y muy feliz cuando escuché mi nombre. Es una oportunidad única y vamos a por todas», asegura Dani Olmo.

La falta de experiencia, a veces, puede ser un problema, pero dentro del equipo lo ven de manera diferente. «Tenemos una selección joven que tiene muchas ganas de hacerlo bien y de ganar. Eso se ve reflejado en el campo en cada partido que jugamos. En vez de ir en contra nuestra juventud, creo que es un aspecto que va a ir a favor», asegura Pedri. Para el canario será la tercera gran competición que juega con la selección en el último año y medio. Aunque una de ellas, los Juegos de Tokio, era para menores de 23 años.

«Es un sueño para mí poder jugarlo. Estar aquí es una auténtica locura. La verdad es que lo afronto con muchas ganas, las mismas que cuando jugué la Eurocopa o los Juegos Olímpicos», asegura Pedri.

El centrocampista del Barcelona es uno de los dos menores de 20 años que tiene la selección. El otro es Gavi, que ha cumplido 18 este año. Ansu y Nico Wiliams tienen 20 años, igual que Yeremy Pino. Trece de los 26 tienen 25 años o menos. Y solo siete tienen 30 años o más. Aunque entre los mayores hay cuatro que se quedan en los 30, solo Azpilicueta, Jordi Alba y Sergio Busquets, el capitán.

España es una selección joven, pero con experiencia. Hay un campeón del mundo y de Europa, Busquets, otro campeón de Europa, Jordi Alba, y seis que han ganado la Champions alguna vez. Entre ellos los dos veteranos del Barcelona, más Azpilicueta, Asensio, Morata y Carvajal, que tiene cinco, más que ninguno en la Roja y al que solo supera Gento en la historia. Otros tres, como Koke, Pau Torres y Yeremy Pino, han ganado la Liga Europa. El capitán del Atlético de Madrid lo ha hecho en dos ocasiones.

No es tanta la falta experiencia del grupo como hace suponer la presencia de varios futbolistas muy jóvenes. Eso no supone un problema para Luis Enrique. «Es el mejor entrenador para España. Es quien hace creernos las cosas y quien hace que juguemos mejor todos juntos», dice Pedri.

Al seleccionador le preocupa más que los jugadores lleguen enteros al Mundial. Las fechas ayudan a que estén en perfectas condiciones físicas y no agotados como suele suceder cuando las grandes competiciones se disputan al final de la temporada.

Aunque con algunos, el seleccionador mantiene las precauciones. Morata, Marcos Llorente y Azpilicueta se entrenaron en el gimnasio en lugar de sobre el césped de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde sus compañeros se reunieron por primera y única vez en el campo en territorio español.

Luis Enrique no va a forzar a ninguno para el amistoso del jueves en Jordania y solo quiere que estén en perfectas condiciones para el debut contra Costa Rica el 23 de noviembre.