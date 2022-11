Países Bajos gana a Senegal (0-2): un equipo jugó con portero y el otro sin él

Un buen portero muchas veces puede marcar la diferencia en un partido. No es que Mendy, el guardameta de Senegal, sea un mal portero, pero sí tuvo un mal día y por eso la selección de Países Bajos respiró en su estreno en el Mundial de Qatar. Porque jugar, no lo hicieron demasiado bien los chicos de Van Gaal. Si acaso en la primera parte, después de un comienzo fogoso de los africanos. Sorprendió el conjunto de Cissé en la salida, con mucha intensidad, pero los «naranjas» fueron haciéndose con el dominio de la situación y tuvieron 20 minutos realmente buenos. Las llegadas de Dumfries por la derecha o el reparto de balón de De Jong eran lo más destacado. El futbolista del Barcelona fue quien tuvo la ocasión más importante, pero no se atrevió a rematar con la pierna izquierda y para ponerse el balón en la derecha necesitó de tres regates. A la tercera, Kouyaté terminó despejándolo. El rubio centrocampista estuvo como su equipo: con un rato interesante pero también con algunas pérdidas peligrosas que hicieron temblar a los suyos.

En una de ellas, Noppert, el portero neerlandés, detuvo el disparo de Dia, ajustado al poste. Era ya la segunda parte, cuando el partido fue de los porteros. Países Bajos desapareció definitivamente y comenzó a sufrir las llegadas en velocidad de los africanos, que tuvieron aparte de poca puntería la mala suerte de las lesiones de Kouyaté de Diallo. El conjunto europeo había perdido definitivamente el sitio y Van Gaal tuvo que arriesgar metiendo en el campo a Memphis Depay para buscar un gol que no podía llegar directamente porque no había ocasiones, salvo alguna acción a balón parado que remataba Van Dijk. El gol terminó llegando con ayuda. Senegal estaba defendiendo de maravilla hasta que en el minuto 84 se produjo un fallo colectivo: primero, por dejar sólo al futbolista que centraba, De Jong. Después, por permitir que Gakpo se colara con una entrada desde segunda línea, sin nadie que le bloqueara o le molestara, y la guinda la puso Mendy con una salida en falso. Intentó el cancerbero despejar con los puños, pero golpeó al aire, porque el balón ya se lo había rebañado el centrocampista neerlandés, que apenas tuvo que tocarlo, de espaldas a la portería como estaba.

Todavía quedaba otra buena parada de Noppert a Pape Gueye, que lo probó desde lejos, pero el disparo tenía lo suyo.Hubo ocho minutos de añadido, pero Senegal no consiguió encerrar a su rival. Por contra, fue golpeada por segunda vez en otra acción en la que Mendy no estuvo fino. Con los africanos lanzados, Memphis encontró espacios y chutó con la izquierda, colocado, pero demasiado tierno. Un caramelo, en el fondo, con el que el portero, sin embargo, se atragantó: no atrapó la pelota y la dejó suelta para que Klaassen lograra el segundo a placer y firmara una victoria exagerada de Países Bajos.

0 - Senegal: Edouard Mendy; Sabaly, Koulibaly, Cisse, Diallo (Jakobs, min 62); Nampalys Mendy, Gana Gueye, Kouyaté (Gueye, min 73); Diatta (Nicolas Jackson, min 73), Boulaye Dia (Dieng, min 69), Ismaila Sarr.

2 - Países Bajos: Noppert; De Ligt, Van Dijk, Ake; Dumfries, Frenkie De Jong, Berghuis (Koopmeiners, min 79), Blind; Gakpo (De Roon, min 92); Bergwijn (Klaasen, min 79), Janssen (Memphis, min 62).

Goles: 0-1 (min 84): Gakpo. 0-2 (min 90+): Klaasen.

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil). Amonestó al neerlandés De Ligt y a los senegalés Gana Gueye y N. Mendy.

Incidencias: partido correspondiente a la primera jornada del Grupo A del Mundial de Qatar 2022, disputado en el estadio Al Thumama ante 41.721 espectadores, según la cifra oficial facilitada durante el encuentro.