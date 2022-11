Horario y dónde ver en tv el Portugal - Ghana, el estreno de Cristiano Ronaldo en el Mundial de Qatar 2022

Iker Casillas avisó: “Parece que Cristiano Ronaldo ha venido al Mundial de invitado, la gente no cuenta con él, pero...”. El mítico delantero ha sido más noticia por sus líos con el Manchester United, que han terminado con la rescisión de contrato del jugador, pero ya le toca empezar a jugar en Qatar. Portugal debuta contra Ghana el jueves 24 de noviembre a las 17:00, partido que puede verse en televisión en abierto en La1 y también en Movistar y en la app Gol Mundial.

Será el quinto Mundial de Cristiano Ronaldo, que en la actualidad no tiene equipo después de su acuerdo por el United. En los anteriores, su mejor resultado fue el cuarto puesto de Alemania 2006, frenado por los anfitriones en semifinales. Ha disputado 17 partidos y ha marcado siete goles. “No hemos hablado de lo de Cristiano en el grupo, ni siquiera él ha hablado de ello. Lo importante es que los futbolistas están convencidos de lo que tienen que hacer, de cuáles son sus objetivos”, aseguró Fernando Santos, el seleccionador luso. “Lo que queremos es hacer disfrutar a los portugueses, ese es nuestro objetivo. El resto es secundario”, añadió.

Lo de Manchester no va a afectar a Cristiano BRUNO FERNANDES

Un poco más se extendió Bruno Fernandes, compañero hasta hace nada en el Manchester United y otra de las estrellas de Portugal. “Cristiano no lo consultó conmigo”, afirmó el centrocampista. “Es su decisión personal. Le involucra a él y a su familia. No hemos hablado de ello. En lo que estamos concentrados es en la Copa del Mundo. Lo sabéis, sabéis lo importante que es para él y para nosotros jugar esta competición, es el sueño de cada futbolista”, prosiguió. “No me siento incómodo, no tengo que elegir un lado. Ha sido un privilegio jugar con Cristiano en el equipo nacional y en el club. Fue un sueño, Cristiano siempre ha sido una inspiración para mí. Fue un sueño hecho realidad, pero nada dura para siempre, fue bonito mientras duró. Ha tomado una decisión diferente por su vida, para su carrera y tenemos que respetarlo, estemos de acuerdo o no”, concluyó un futbolista que no cree que a CR le afecte todo lo sucedido porque “está muy concentrado en el Mundial”.

Enfrente estará Ghana, la selección con un promedio de edad más joven del Mundial y que cuenta con Iñaki Williams, que podía haber jugado con España. “Williams se ha integrado muy bien, espero que marque bastantes goles”, lo animó su entrenador, Otto Addo.