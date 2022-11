Argentina vs México en directo y en vivo online del Mundial de Qatar 2022

La Selección Argentina busca la victoria en este segundo partido del Mundial de Qatar 2022 que es clave en sus aspiraciones por avanzar de fase tras la dura derrota por 2-1 ante Arabia Saudita en el debut, que tuvo lugar en el Estadio Lusail, en la primera jornada del Grupo C de la Copa del Mundo.

Minuto 9: Argentina, 0-México, 0. Que peligro tiene México en el balón parado. Falta lateral botada magistralmente por Alexis Vega, el balón se paseo y Héctor Moreno en el segundo palo no remato por centímetros. Hay miedo entre los argentinos.

Minuto 5: Argentina, 0-México, 0. Se marchaba Alexis Vega hacia la portería del Diu, tras perder el balón De Paul, pero en el forcejeo posterior cometió falta el delantero mexicano. Se duele en el suelo el del atlético.

Minuto 3 : Argentina, 0-México, 0. Ha empezado Argentina intentando mandar. Juego muy directo de los de Scaloni, se nota que se están jugando la vida.

Minuto 1: Argentina, 0-México, 0. Comienza el partido en el Lusail Stadium. Pondrá el balón en juego México. Es espectacular el ambiente en la grada, se nota que tanto la mexicana como la argentina son de las aficiones más numerosas en Qatar.

Ya han sonado los himnos, como está preparado para que comience a rodar el balón.

Por cierto, en encargado de impartir justicia será el italiano Daniele Orsato, colegiado con mucha experiencia, habitual en partidos importantes de Champions League.

Espectacular el Lusail Stadium. En este escenario se disputará la final el próximo 18 de diciembre.

#Qatar2022



📸 Entrada en calor Albiceleste.



¡En 20 minutos comienza a rodar la pelota! ⚽#TodosJuntos 🙌 pic.twitter.com/Q09vNkm4c1 — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 26, 2022

Ya calientan ambas selecciones sobre el verde. Ambiente de partido grande hoy.

Por su parte, la principal diferencia del equipo mexicano es el cambio de esquema. Tras utilizar un 4-3-3 en la primera jornada, el Tata Martino ha decidido ser más cauteloso y formara con una defensa de 5. El principal damnifico ha sido el delantero del Wolves, Raúl Jiménez, que ha dejado su puesto en el once al central, ex del Celta de Vigo, Nestor Araújo. Sorprende que salgan sin referencia arriba, las principales referencias ofensivas serán el Chucky Lozano, probablemente el mejor de los mexicanos, pero que suele actuar de extremo y Alexis Vega, el joven y talentoso mediapunta del Chivas, que pese a ser bastante desconocido en Europa es una de las grandes esperanzas del Tri.

Después del varapalo de la primera jornada, a Scaloni no le ha temblado el pulso a la hora de hacer cambios en el once. Hasta cinco jugadores no repetirán entre los titulares. En la defensa entran Montiel, Martínez y Acuña. La fragilidad que mostraron tanto Nahuel Molina como Tagliafico han podido detonar la sustitución en los laterales, mientras que el central del United viene siendo importante para el seleccionador. En el centro del campo han entrado Guido y Mac Allister por Paredes y el Papu Gómez. El del Betis está haciendo un gran año en Sevilla, mientras que Alexis Mac Allister es uno de los jugadores que más en forma llegan a Qatar de todo el plantel argentino

Vaya ambientazo va tener esta noche el Lusail Stadium.

México parte comenzará con: Ochoa; Álvarez,Montes,Araújo,Moreno,Gallardo; Herrera,Guardado,Chávez; Lozano,Vega.

Ya tenemos las alineaciones de ambos equipo. Adelantamos que hay muchos cambios en ambos equipos. Por parte de Argentina salen: Dibu Martínez; Montiel, Otamendi, Lisandro Martínez, Acuña; De Paul, Guido, Mac Allister, Di María, Messi; Lautaro.

Muy buenas noches! Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido que cierra la segunda jornada del grupo C. Argentina, tras protagonizar la sorpresa del mundial perdiendo ante Arabia Saudí, se juega la vida ante México. Los del Tata Martino llegan al partido sin nada que perder tras empatar en la primera jornada ante Polonia. Partidazo el que tenemos.