Mundial de Qatar 2022. Luis Enrique: “Me encuentro mejor gestionando problemas. Soy así de gilipollas”

La euforia que ha generado la goleada a Costa Rica quiso atajarla Luis Enrique desde el final del primer partido contra España. Algo que el seleccionar asume que le cuesta más que gestionar otro tipo de situaciones. “Me encuentro mucho mejor gestionando problemas. Soy así de gilipollas. Me encuentro más cómodo cuando hay que levantar la moral. Como entrenador he tenido muy buenos momentos, pero en los malos es cuando más sale mi verdadero yo. Me gusta más gestionar esta semanita, que ha sido muy agradable”, reconoce el preparador español.

“La euforia la hemos intentado gestionar de la manera más normal. El hecho de haber debutado de una manera tan contundente genera confianza, pero no hay que irse al exceso”, advierte Luis Enrique. “El rival, Alemania, reúne todos los requisitos para que no haya euforia. El jugador es muy listo para saber que el rival requiere de todo nuestro esfuerzo”, añade.