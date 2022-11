Mundial de Qatar 2022: Croacia acaba con el entusiasmo de Canadá (4-1)

Canadá es una de esas selecciones que reflejan el fútbol moderno, de intensidad, de presión, de ir con todo, y nada más empezar el partido sorprendió a Croacia: con un pase largo del portero generó una ocasión de gol que Davies remató con un cabezazo impecable. Lo mismo había pasado contra Bélgica, con una salida en tromba, pero fallaron un penalti y después pecaron de novatos. Croacia también dio la vuelta a la situación, pero de otra manera, sin dejar dudas. Es un equipo experimentado y un dolor de muelas para cualquiera, a la que es muy difícil rendir. Poco a poco fue encontrando la manera de librarse del empuje de su rival y descubrió un hueco por el centro de la defensa para llegar al gol. Livaja fue el primero en casi rematar un pase filtrado de Kovacic tras una buena conducción del ex jugador del Real Madrid. Kramaric también se coló y marcó un gran gol, anulado por fuera de juego, pero a la segunda estaba en posición legal y el empate subió al marcador.

Canadá intentaba hacer su fútbol y su rival tenía el remedio, salía del acoso y encontraba espacios. La igualada era merecida, pero el castigo fue todavía mayor antes del descanso, cuando Livaja lanzó desde fuera del área ajustado al poste. Era otra acción que se había elaborado por el centro y con ella los balcánicos se convirtieron en los dueños del encuentro.

Hizo cambios John Herdman, el seleccionador canadiense, en el centro del campo, aunque la idea siguió siendo la misma: a por todas. Pero su mejor futbolista, Davies, no tuvo su día. En el Bayern Múnich es un fantástico lateral izquierdo, pero con el equipo nacional ocupa una posición más adelantada, con más protagonismo. No dejó de intentarlo y de perder balones. Croacia estaba cómoda con la situación. El disparo de Osorio, uno de los jugadores americanos que acababa de entrar al césped, fue sólo un espejismo. No llevó más peligro. El equipo del arce se estrellaba mientras que Modric y compañía salían como querían y se plantaban liberados en la zona caliente. Terminaron haciendo que Borjan, el portero canadiense, fuera protagonista con varias intervenciones de mérito. Lo que no pudo parar fue el zurdazo de Kramaric con rosquita, muy pegado al poste. Con ello firmó un doblete. Tampoco pudo el guardameta con la contra final que resolvió Majer, con los canadienses lanzados a la desesperada. Croacia no es espectacular, pero sí sabe lo que hace. El grupo, de todas formas, se le ha complicado porque se la juega en la última jornada contra Bélgica. Seguramente una de las dos favoritas quede fuera, porque Marruecos lo está bordando. Canadá ha dejado una sensación buenísima en Qatar, pero se ha notado su inexperiencia y ya está eliminada.

4- Croacia: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric (Pasalic, 86′), Brozovic, Kovacic (Majer, 86′); Kramaric (Vlasic, 72′), Livaja (Petrovic, 60′) y Perisic (Orsic, 86′).

1- Canadá: Borjan; Johnston, Vitoria, Miller; Laryea (Hoilett, 62′), Hutchinosn (Adekugbe, 72′), Eustáquio (Koné, 46′), Davies; Larin (Osorio, 46′), Buchanan y David (Caballini, 72′).

Goles: 0-1 (2′): Davies. 1-1 (37′): Kramaric. 2-1 (44′): Livaja. 3-1 (70′): Kramaric. 4-1 (90+′): Majer.

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay). Amonestó a Buchanan, Lovren, Miller y Modric.

Incidencias: Khalifa International Stadium.