Mundial de Qatar 2022: Bélgica vs Marruecos: Bélgica descubre su verdad (0-2)

Marruecos puso a Bélgica delante de un espejo (aquí se lo hemos contado), para que descubra de verdad qué equipo es y a qué puede aspirar. Hazard fue titular porque en su país no le deben de haber visto varios encuentros seguidos como en el Real Madrid. Fue el primer cambio de Robert Martínez. Ahora habrá que ver si le da otra oportunidad en el tercer partido. El problema es que ya no está Bélgica para regalar nada. Tampoco está para muchos cohetes De Bruyne y Lukaku salió al final, probablemente sin estar físicamente bien para intentar solucionar lo que se escapaba. Puede que tocase algún balón. Ni siquiera Courtois echa una mano, más humano que de costumbre, lo que convirtió la victoria para Bélgica contra Marruecos, en una misión imposible.

Bélgica ganó con apuros a Canadá y perdió contra Marruecos porque fue peor. El equipo africano hizo el partido que había planteado. Bien cerrado atrás, sin dejar un hueco ante un rival espeso y aprovechar sus momentos. Es un equipo maduro Marruecos, con un plan y con futbolistas apropiados para llevarlo a término. No presionó al rival, esperó en su campo porque lo que más temía era el juego entre líneas y no dio opción ni a De Bruyne ni a los hermanos Hazard a moverse. Y si llegaron sus ocasiones fue porque Ziyech arriba estuvo en estado de gracia todo el choque,m para coronarlo con la jugada del segundo gol. Acompañado primero por Boufal, fue tirando de Marruecos en la segunda mitad.

El primer tanto del equipo africano fue muy parecido al que le habían anulado en la primera parte. Una falta escorada que sacó Sabiri directa a puerta, en vez de buscar el pase, que es lo habitual y lo que todo el mundo esperaba. Courtois, despistado por un rematador no llegó ninguna de las dos veces que se le metió la pelota dentro. La primera se anuló por fuera de juego; la segunda no.

No reaccionó Bélgica, lo que dice muy poco no ya de su fútbol, sino también de su carácter. No está ni para la épica. No hay un futbolista que tome el liderato y diga a los demás que le acompañen para sacar con algo de rabia lo que es evidente que ya no llega con fútbol. Cuando tenía que marcar para empatar, cuando tenía que irse arriba por obligación, se desordenó. A veces eso ayuda. En Bélgica no. Siguió sin crear nada, ya buscando a Lukaku en balones al área que iban sin sentido ni criterio, mientras atrás mostraba su flaquezas. Cerca del final recibió el segundo tanto. Y ahora espera Croacia el jueves.