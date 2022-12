Fernando Santos, seleccionador nacional de Portugal, habló en rueda de prensa sobre la actitud de Cristiano Ronaldo en el último partido ante Corea del Sur, donde el luso fue sustituido y las cámaras cazaron que le comentó al entrenador que estaba deseando cambiarle cuanto antes.

El técnico ha mostrado su malestar por la actitud del capitán de Portugal: “La verdad es que en el campo no tuve oportunidad de escuchar nada de lo que dijo. Pero después vi las imágenes por televisión y no me gustaron nada, en absoluto. Esto lo resolveremos en el vestuario. Y punto final”. Parece que en Portugal ya se han cansado de su estrella. El diario portugués ‘A Bola’, hizo una encuesta a sus lectores sobre si Cristiano debía mantener la titularidad para la eliminatoria ante Suiza y la reacción de los aficionados ha sido contundente. El 70% no quiere que el delantero siga siendo titular. Es decir, sólo el 30% mantiene su confianza en Ronaldo.

Por otra parte, Cristiano Ronaldo llegará al Al Nassr de Arabia Saudí, según informa Marca. El acuerdo será de dos temporadas y media donde se alcanzarán los 200 millones de euros por temporada, incluidos sueldo y acuerdos publicitarios. Es decir, más de 400 millones en menos de tres años. El príncipe Faisal Bin Turki es el responsable de esta hipotética operación que terminaría con el luso en Arabia. Una vez que se haga oficial este traspaso ratifica que el dinero cada vez es más importante en la industria del fútbol.