Marruecos vs España en directo y en vivo online: Mundial Qatar 2022

Ya tenemos el once de España y viene con sorpresas. Marcos Llorente aparece en el lateral derecho por delante de Azpilicueta y Carvajal, mientras que en punta no juega Morata y sí Asensio, con Ferran y Dani Olmo. Así que los once de Luis Enrique son: Unai Simón; Marcos Llorente, Rodri, Laporte, Jordi Alba; Busquets, Gavi, Pedri; Ferran Torres, Dani Olmo y Asensio.

🚨 OFICIAL | ¡¡A MUERTE CON 𝗘𝗦𝗧𝗢𝗦 𝗢𝗡𝗖𝗘!!



👥 Esta es la alineación oficial de @LUISENRIQUE21 para luchar por el pase a los cuartos de final del Campeonato del Mundo.



🙌🏻🇪🇸 ¡¡𝗤𝗨𝗘𝗥𝗘𝗠𝗢𝗦 𝗘𝗦𝗖𝗨𝗖𝗛𝗔𝗥𝗢𝗦 𝗗𝗘𝗦𝗗𝗘 𝗬𝗔, AFICIÓN!!#VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/9zHspoXIB0 — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) December 6, 2022

Muy buenas tardes, bienvenidos al directo del Marruecos-España. Los de Luis Enrique buscan el pase a cuartos de final ante una de las revelaciones del torneo.