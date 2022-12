España se marcha del Mundial sin saber quién es su seleccionador. Luis Enrique y la Federación se dieron de plazo hasta después del Mundial para decidir su futuro. Y mientras Rubiales y su directiva trabajan en posibles alternativas, el asturiano aún no ha decidido si continuará en la Roja, al menos hasta el mes de junio en el que juega la fase final de la Liga Europa a la que la selección española ha llegado bajo su dirección.

Luis Enrique tiene que elegir entre la posibilidad de entrenar a un club poderoso, donde el salario sería muy superior y la actividad con los jugadores, continua o mantenerse en la selección para prolongar un proyecto que lleva su sello. El seleccionador renunció a mucho dinero para dirigir a España. Cualquiera de los equipos importantes que pelean por la Liga de Campeones podría haberle ofrecido más, pero para Luis Enrique, que ya disputó tres Mundiales como jugador, era un orgullo dirigir a la selección, a la que llegó por primera vez hace algo más de cuatro años después del tormentoso Mundial de Rusia en el que Fernando Hierro acabó dirigiendo a la Roja tras el despido de Julen Lopetegui.

La Federación no tiene mucho tiempo para elegir un sustituto y no son muchos los entrenadores disponibles. Marcelino, después de terminar la temporada pasada con el Athletic, no se ha conprometido con ningún equipo a la espera de una posible llamada de la selección. Una posibilidad seria que Luis Enrique continuara hasta el final de curso para dirigir a España en la Liga de Naciones que se disputa en los Países Bajos y la temporada próxima comenzarla ya en el banquillo de un equipo nuevo. Se le relaciona con el Atlético, aunque Simeone aún tiene un año más de contrato y la llave de la puerta de salida del club sólo la tiene el Cholo en caso de que renuncie al contrato firmado.

La Federación pretende comenzar un nuevo ciclo ya después del Mundial y que el seleccionador que dirija al equipo nacional a partir de la próxima convocatoria en marzo sea el que esté al frente del equipo hasta la Eurocopa de 2024 que se disputa en Alemania. La clasificación empieza a disputarse ya en marzo, aunque para España se interrumpe en junio por la disputa de la fase final de la Liga de Naciones y a Rubiales le gustaría que hubiera una continuidad en ese torneo y no tener que cambiar de seleccionador para la próxima campaña.