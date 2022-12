El sincero mensaje de la hija de Luis Aragonés a Luis Enrique tras la debacle en el Mundial

Luis Enrique ya no es entrenador de la selección española. Y empieza la época de De la Fuente. Después de 48 partidos (y muchas críticas) al frente del equipo, en dos etapas diferentes, con 27 victorias (un 56 por ciento), 14 empates y sólo 7 derrotas, con 100 goles a favor y 38 en contra, con 21 choques imbatido, con 66 jugadores diferentes y con tan solo tres triunfos en sus dos grandes torneos, la prometedora Eurocopa 2021 y el decepcionante Mundial 2022. El primer tramo, que quedó suspendido el 10 de junio de 2019, cuando tuvo que abandonar el cargo por una grave enfermedad de su hija, comprendió diez encuentros, con ocho triunfos, dos derrotas, 28 goles a favor y 10 en contra. Un 80 por ciento de victorias. El segundo, desde el 3 de septiembre de 2020, con el 1-1 contra Alemania, hasta ahora, con 38 choques, de los que ganó 19, igualó 14, perdió cinco, marcó 72 tantos y recibió 28. Venció el 50 por ciento.

Por competiciones, 18 encuentros corresponden a la Liga de Naciones, con nueve triunfos, cuatro igualadas y cinco derrotas; ocho a la clasificación para el Mundial 2022 (6 victorias, un empate y una derrota); ocho a amistosos (5 ganados y 3 equilibrados); seis a la Eurocopa 2021 (2 triunfos y cuatro empates); cuatro al Mundial 2022 (venció uno, igualó dos y perdió uno) y cuatro a la fase previa de la Eurocopa, con un pleno de cuatro de cuatro. Por porcentaje de triunfos, con un 56 por ciento en total, contando los seleccionadores con más de 20 partidos dirigidos, Luis Enrique está por debajo de Vicente del Bosque (76%), Luis Aragonés (70%), Julen Lopetegui (70%), Iñaki Sáez (65%), José Antonio Camacho (63%) y Javier Clemente (58%). Y supera a Luis Suárez (55%), Miguel Muñoz (55%), Ladislao Kubala (45%), José Villalonga (45%) y José Santamaría (41%).

De Luis Aragónes habló Luis Enrique en una de sus charlas por stream. Recordó que el después campeón de Europa con la selección fue muy criticado. “La crítica es parte de la profesión. Desde hace años soy muy criticado, como algunos de mis jugadores, pero no pasa nada. Me resbala. Luis Aragonés fue vilipendiado, injustamente criticado por la prensa. En todos los países pasa y cuando te mueres eres el mejor. Menos mal que Luis recibió mucho cariño en vida. Era incomparable”, dijo y su hizo que su hija le mandara un mensaje: “Gracias Míster ... sus palabras me han conmovido. Mi padre decía que ser libre de pensamiento no tiene precio ... un honor escucharle”, escribió al escuchar.

Ahora, en la despedida de Luis Enrique de la selección, cuando más duras han sido las críticas, tras la derrota con Marruecos. Luis Enrique se ha convertido en el gran culpable del fracaso de los octavos y casi no se oye a quienes le defienden frente a la tormenta de críticas. Por eso tiene valor las palabras que ha vuelto a escribir la hija de El Sabio de Hortaleza. “Cuanto me recuerda la amarga derrota de Alemania 2006 ... y ya lo creo que se levantaron ... eso sí mister, le dieron hasta en el carnet de identidad. Mucho ánimo!”.

Cuanto me recuerda la amarga derrota de Alemania 2006 ... y ya lo creo que se levantaron ... eso sí mister, le dieron hasta en el carnet de identidad.

Mucho ánimo! https://t.co/apAgsJ6C1z — Maria José Aragonés (@MariaJosAragon2) December 6, 2022

Las escribió cuando la derrota de España, cuando todo indicaba que Luis Enrique no iba a seguir, pero no estaba claro. Este jueves se ha confirmado que el entrenador asturiano tiene que buscarse otro banquillo y empezar un nuevo proyecto.