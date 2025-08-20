Nacho Fernández, ex del Real Madrid, ve a un rival reírse de él tras marcarse un gol y reacciona como nunca

Nacho y Míchel, futbolista y entrenador del Al Qadsiah respectivamente, sufrieron una dura goleada en la semifinal de la Supercopa de la Liga de Arabia. Fue tan duro, que el defensa, ex defensa del Real Madrid, no pudo controlarse y tiró de la barba de un rival tras marcarse un gol en contra. Esa acción de frustración fue la imagen más clara de lo que vivió el conjunto de Míchel, impotente ante la avalancha futbolística de un Al Ahli que se impuso con un contundente 1-5 y certificó su pase a la final.

El equipo de Nacho marcó primero

El choque arrancó con intensidad y con un Al Qadsiah que parecía decidido a morder primero. Tras unos minutos de tanteo, Gastón Álvarez sorprendió a la defensa rival: en el minuto 8, cabeceó solo un córner mal defendido y adelantó a su equipo. La afición local estallaba de ilusión, aunque sería un espejismo. La ventaja apenas duró tres minutos, porque Al Ahli respondió de inmediato. Un saque de banda colgado por Galeno terminó en los pies de Franck Kessié, que con potencia cazó el rechace para empatar. El 1-1 fue un mazazo para los de Míchel, que empezaban a sentir el vértigo de enfrentarse a un rival muy superior.

Al Ahli, envalentonado por el empate, tomó las riendas del partido. Ivan Toney avisó primero con un disparo que Casteels sacó de manera providencial, pero en el 25 llegó el momento clave: el árbitro, el español Ricardo de Burgos Bengoetxea, revisó en el VAR una mano de Nández dentro del área. La decisión fue penalti y Toney no perdonó desde los once metros. Era el 1-2 y el comienzo de la caída libre del Al Qadsiah.

Goleada antes del descanso

Apenas seis minutos después, Enzo Millot apareció para marcar de cabeza el tercero y abrir una brecha que ya se intuía definitiva. Al Qadsiah, superado en todas las líneas, trataba de mantener la pelota, pero cada pérdida era un suplicio. Para colmo, antes del descanso llegó el cuarto: otra vez Kessié, esta vez de cabeza, firmó su doblete y selló un primer tiempo demoledor para el Al Ahli. Con el 1-4 en el marcador, y tras la expulsión directa de Bonsu Baah en el 42, el conjunto de Míchel se marchaba al vestuario noqueado y con diez hombres.

La segunda parte fue un trámite para Al Ahli, que salió incluso con la intención de redondear la goleada. Nada más reanudarse el juego, Ivan Toney rozó el quinto, pero Casteels lo evitó con valentía, aunque en la acción terminó lesionado. La portería de AlQadsiah estaba en llamas y el carrusel de cambios de ambos banquillos no alteraba el guion: los de Míchel apenas podían salir de su campo, mientras Mahrez, Galeno y compañía campaban a sus anchas.

Nacho, superado

El quinto tanto llegó en el minuto 61 y fue la acción más cruel de la noche para Nacho Fernández. El central español, en su intento de despejar un centro al área, terminó empujando el balón dentro de su propia portería. Fue el 1-5 y también la gota que colmó el vaso. El ex del Real Madrid, desbordado por la impotencia, acabó protagonizando un gesto feo después de que Toney se ríese de él en su cara. Nachó agarró y tiró de su barba, dejando una imagen que dio la vuelta al estadio y que simbolizó la frustración de todo el Al Qadsiah.