La noticia más inesperada de Neymar Jr: "¡Seré padre!"

Neymar no deja de sorprender. El brasileño se encuentra en Brasil tras ser intervenido quirúrgicamente el pasado mes de marzo en Doha de su tobillo derecho. Sin embargo, el astro no ha perdido el tiempo y trata de disfrutar al máximo de este periodo fuera de los terrenos de juego. Macrofiestas, pocker... todo aquello que no suene a rehabilitación y descanso parece ser la tónica de un futbolista al que ya los hinchas parisinos no perdonan.

En el PSG están locos por abrirle la puerta de salida, pero hay un problema nada desdeñable: tiene contrato hasta junio del 2027 y también una lesión en el tobillo que se ha ido agravando con el paso del tiempo y que lo ha mantenido fuera prácticamente toda la temporada. Debería estar recuperándose de su lesión pero, muy lejos de esto, el brasileño organizó en su mansión una fiesta secreta en Río de Janeiro, Brasil para festejar las Pascuas. Fiel a su estilo, se convirtió en el anfitrión de un mega evento que reunió a más de 25 invitados que fueron llegando desde el pasado viernes y que disfrutaron de lo lindo durante más de tres días. El futbolista de 31 años llegó a la residencia de Mangaratiba acompañado de su pareja la modelo Bruna Biancardi en helicóptero (la vivienda posee un helipuerto propio) a principios de mes y allí pasan sus días junto a amigos y familiares.

Pero más allá de las fiestas, ahora el futbolista ha dado una noticia bomba que ha sorprendido a sus compañeros del PSG. ¡Será padre!

El brasileño y Bruna Biancardi anunciaron que serán padres. “Soñamos con tu vida, planeamos tu llegada y saber que estás aquí para completar nuestro amor hace que nuestros días sean mucho más felices”, reza el mensaje que compartió la joven en su cuenta de Instagram.

“Llegarás a una hermosa familia, con un hermano, abuelos, tías y tías que ya te quieren mucho! ¡Ven pronto hijo, te esperamos!”, continua el mensaje, que incluye varias imágenes en las que se los ve sonrientes y muy contentos por la noticia.

“’Antes de formarte en el vientre te escogí; antes de que nacieras, te santifiqué' – Jeremías 1:5″, cerró la influencer de 29 años su post que ya supera los 14 millones de “me gusta” y miles de comentarios.

Un futuro incierto

Neymar, de 31 años, que será padre por segunda vez, se encuentra alejado de los terrenos de juego producto de una lesión en su tobillo lo que permitirá disfrutar de su pareja mientras se resuelve su futuro en París.

Y es que en el PSG están locos por abrirle la puerta. El club galo está por la labor de encontrar una salida a un precio muy por debajo de los esperado, teniendo en cuenta que el estado de su tobillo es "preocupante". Sin embargo, aunque su venta parece complicada el club si puede ejecutar contra él una de las cláusulas de su contrato. En especial ahora que el delantero ha vuelto a ser señalado como el broncas del vestuario y se ha visto envuelto en la polémica por sus fiestas y sus partidas de póquer.

Neymar firmó un contrato en 2017 por el que recibía, en bruto y durante cinco temporadas en torno a 50 millones, unas cantidades desorbitantes que sólo el PSG se podía permitir. En 2021, el brasileño ejecutó la cláusula de renovación automática y aceptó una rebaja salarial hasta los 36 millones de euros por temporada.

Pero contrato que firmó Neymar con el Paris Saint Germain esconde una cláusula que ahora podría volverse contra él. Según reveló el diario "El Mundo", el jugador brasileño recibe una cantidad de 541.680 euros brutos al mes por ser “cortés, puntual, amable y estar a disposición de los aficionados”, una cláusula que además incluye la prohibición de criticar públicamente los planteamientos tácticos propuestos por el club. Esta cláusula, que el club ha denominado como bonus ético, le proporciona automáticamente unos ingresos de 6.500.160. Esta exigencia le obliga a “deber de saludar y dar las gracias a los hinchas antes y después de cada partido”.

Entre las múltiples condiciones del mencionado bonus ético, el delantero brasileño tiene la obligación de evitar “cualquier comentario público adverso sobre las opciones tácticas del equipo” y, por supuesto, “comentarios públicos negativos sobre el club, los que trabajan allí y los que lo apoyan”.

Además incluye un bonus de 375.000 euros por buen comportamiento a añadir a sus emolumentos fijos que perdería en caso de no presentarse a entrenamientos, pelearse con compañeros o hablar con medios de comunicación sin el permiso explícito del club galo.

Parece claro que el brasileño ha incumplido varios de los supuestos: Su enfrentamiento con Mbappe, que no dudo en airear en redes sociales, los rifirrafes en el vestuario o las fiestas hasta el amanecer -por las que fue denunciado por sus vecinos en París- son prueba de ello. ¿Dejará el PSG de pagar el bonus al brasileño? o aún peor ¿Se atrevería a denunciarlo por incumplimiento de contrato?

Nasser Al-Khelaïfi lo que quiere fuera pero no lo tendrá fácil. En París ya no se descarta ninguna opción.