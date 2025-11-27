Los números de Mbappé este curso: cuatro goles más que todos sus compañeros juntos, la mitad de los logrados en toda la temporada pasada...

El hueco estaba ahí, a la espalda de la defensa, y Kylian Mbappé se fue a ocuparlo en una noche histórica con el Real Madrid. La primera carrera fue para completar un pase de Vinicius y después hizo lo mismo con uno de Camavinga. En medio, un remate de cabeza tras el centro de Güler. Después, una acción de oportunista para llevar a la red el enésimo desborde de Vini. El brasileño logró un doblete de asistencias, el galo demostró que puede ser un delantero centro de muchos tipos. «Los compañeros me dan muchos balones de calidad y yo intento marcar siempre, pero a veces no se puede», aseguró.

Kylian llevaba cuatro «hat tricks» con el Real Madrid, tres el curso pasado (Manchester City, Valladolid y Barcelona) y uno éste (Kairat Almaty), y por primera vez con esa camiseta llegó al póquer, pero no por primera vez en su carrera. En su temporada de estreno en el PSG, en 2018, también hizo cuatro dianas, ante el Lyon, pero en el tiempo récord de 13 minutos (los tres primeros de ayer fueron en seis minutos 42 segundos). Con el conjunto parisino incluso llegó al repóquer, la manita, aunque ante el débil Pays de Cassel, de Sexta División francesa, en la Copa.

Primer póquer en Champions

Es la primera vez que anota cuatro en la Champions, para continuar con una temporada en la que está dispuesto a romper todos los registros. Su curso de estreno en el Bernabéu fue con cierto ruido porque el Real Madrid no consiguió éxitos colectivos, pero él terminó con 44 goles, lo que le sirvió para ganar la Bota de Oro. Con el PSG, 44 fue también su número máximo una temporada, la última que estuvo allí. Un futbolista de sus dimensiones hace que un pequeño bache parezca un precipicio enorme. Llevaba cuatro partidos sin marcar, Juve, Rayo, Liverpool y Elche, y su sequía personal condujo a los problemas colectivos, porque el equipo de Xabi Alonso encadenó tres duelos sin ganar. «No hay que hacer caso al ruido externo, estamos todos juntos», se quejó el atacante. No son de extrañar esos pinchazos viendo los números colectivos. Kylian tiene 22 tantos en los 18 encuentros que ha disputado (titular en todos). Ya va por la mitad de los de toda la pasada campaña, y tiene cuatro más que la suma del resto de sus compañeros, que llegan a 18.