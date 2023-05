"Operación Garnacho": el plan de Argentina para evitar que pueda jugar con España

Si hay un nombre que ha cobrado fuerza en los últimos meses es de Alejandro Garnacho. La joya de la Premier deslumbra con su potencia y velocidad meteórica en el Manchester United. En Inglaterra están rendido ante la calidad del futbolista. El joven atacante hispano-argentino del Manchester United está dejando buenas actuaciones entrando desde el banquillo, y sus números como revulsivo están teniendo mucho impacto en el equipo: dos goles y dos asistencias en la Premier League. Por este motivo entre otros, el United quiere cerrar cuanto antes su renovación.

Una calidad a la que tampoco es ajena la selección Argentina que, a pesar de no llevarlo al Mundial de Qatar ha puesto en marcha un plan para que el futbolista no pueda ser tentado por España. Y es que el futbolista, aunque nació en Madrid decidió no jugar con España y optó por Argentina. Sin embargo, el madrileño -de 18 años- todavía puede enfundarse la camiseta de España si Scaloni le cerrase las puertas de la selección. Aunque fue convocado por la Albiceleste no debutó de manera oficial por lo que estaría de disposición de jugar con La Roja.

El extremo español e internacional argentino, nacido en 2004, se ha convertido en una de las irrupciones más importantes del conjunto Red Devil esta temporada de la mano de Erik Ten Hag, quien le ha dado la confianza en las últimas semanas. Garnacho ya había vestido La Roja en categoría sub-18, pero el pasado mes de marzo -su madre es argentina- fue convocado por Lionel Escaloni para los partidos de Argentina ante Venezuela y Ecuador. Aunque no debutó. Un detalle que tiene en cuenta la selección argentina que trabaja para incluirlo en sus planes de futuro.

Un plan para alejarlo de España

Omar Souto, Gerente de Selecciones de la AFA, ha confirmado a TNT Sports que la albiceleste lo tiene muy en cuenta para su futuro más inmediato. "Le enseñaron a tomar mate y salió todo bien. Ya está adaptado al grupo. Pienso que la Selección mayor lo volverá a tener en cuento con vistas al próximo Mundial", aseguró.

Pero además, según recoge Infobae, en el complejo de Ezeiza (casa del combinado argentino) saben que el atacante puede representar la próxima “bala de plata” para la Albiceleste en un futuro cercano. Por eso de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, apuestan a arroparlo y hacerlo sentir partte de La Scaloneta para que no se rinda ante los cantos de sirena que pueda escuchar desde España.

De hecho tras no entrar en la lista de los argentinos, el miedo era que España lo llevara al Mundial, señalaron desde la AFA al citado medio. Además, ante la noticia de que se quedaba fuera del viaje a Doha, en redes sociales le dio “me gusta” a un polémico tuit. “No convocaron a Garnacho porque es español”, se podía leer en el mensaje del usuario @cabifyyy que likeó el futbolista de 18 años. No obstante, al ver el revuelo que había causado, Alejandro Garnacho terminó deshaciendo el ‘me gusta’. Sin embargo, Luis Enrique tampoco lo citó.

Ahora, no quieren dejarlo escapar por lo que, según Infobae, una vez por semana, algún integrante del cuerpo técnico de la Albiceleste lo llama o le manda mensajes para preguntarle cómo está. Algo que es habitual con todas las estrellas del combinado argentino. Pero además confían en la labor de su compañero Lisandro Martínez. El defensor lo “adoptó” y lo llama “hermanito” en redes sociales.

Scaloni tiene claro que Garnacho será parte de su proyecto pensando en 2026. Posiblemente no esté en la nómina de los amistosos de marzo, en los que salvo que haya lesionados, aparecerán los 26 héroes que lograron la tercera estrella. pero, a partir de junio, si continúa al mismo nivel, podría convertirse en uno de los habituales. "No hay otro color para Garnacho que el celeste y blanco" aseguran en el entorno de la selección.