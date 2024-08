El padre de Lamine Yamal manda un claro mensaje a sus "odiadores"

El padre de Lamine Yamal, Mounir Nasroui, que recibió el alta médica del hospitall Germans Trias y Pujol de Badalona donde se encontraba ingresado tras ser apuñalado, trata de recuperar su vida en Rocafonda. El marroquí recibió tres puñaladas, dos en el abdomen y otra en el tórax, durante el ataque, que tuvo lugar en el barrio de Rocafonda de Mataró.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Mataró (Barcelona) decretó el ingreso en prisión de uno de los cuatro detenidos por el apuñalamiento y deja en libertad provisional a otros tres con orden de prohibición de acercamiento a la víctima.

Desde que este suceso ocurriera mucho se ha hablado en los medios y en redes sociales de las luces y sombras del progenitor del joven talento culé. Mounir Nasroui se ha convertido en el primer fan de su hijo y en su gran apoyo. Durante unos inicios llenos de sacrificios luchó para que su hijo lograra su sueño pero también ha sido criticado en innumerables ocasiones por su excesivo protagonismo o por en algún que otro incidente en un barrio especialmente conflictivo. De hecho, en las últimas hora se convirtió en el blanco de ataques en redes por su "rápida recuperación" y su presencia en un bar, donde no dudó en levantarse la camiseta para enseñar sus heridas.

Un mensaje tras las críticas

Mounir Nasraoui, ha vuelto a pronunciarse días después de ser apuñalado en Mataró, incidente que le llevó a ser ingresado en el Hospital de Can Ruti con un pronóstico grave. Esta vez, el progenitor de la estrella del FC Barcelona ha mandado un mensaje a todos aquellos que le han criticado por sus últimos movimientos. "Por lo que veo, mi felicidad es la ira de unos cuantos, gracias", ha escrito el padre del joven futbolista en una historia en su cuenta de Instagram junto a un emoticono. Pero llama la atención una vez más la canción que acompaña su "Storie". En esta ocasión se trata de la canción del rapero estadounidense Obi Trice "Shit hits the fans" que en una de sus estrofas dice: "¿Qué vas a hacer cuando la mierda llegue al ventilador? ¿Vas a pararte y luchar como un hombre? ¿Y mostrarnos que eres tan duro como dices?".

Mensaje del padre de Lamine Yamal Instagram

No es la primera vez que lanza este tipo de mensajes a través de su perfil de Instagram@hustle_hard_304 en el que tiene más de 500.000 seguidores. Desde el hospital ya publicó una "sortie" que llamó la atención.

"Gracias a todos por vuestros ánimos ya estoy mejor, un fuerte abrazó a todos" escribió Mounir junto a un emoticono de un corazón y de un brazo en señal de fuerza. Sin embargo, lo más sorprendió fues la música elegida para acompañar sus primeras palabras. El padre de Lamine ha elegido una canción de Morad El Khattouti El Hormi conocido simplemente como Morad. El famoso rapero nacido en Hospitalet también es de origen marroquí.

"Ahora me vienen do' tonto'"

Y tampoco ha elegido una canción cualquiera sino una de sus más famosas que bajo el título "He visto" parece un claro mensaje a los autores del ataque. "Ahora me vienen do' tonto', y quieren mi nombre a mí mancharme (no) Y no saben dónde cogerme (no), y no saben dónde darme (no)He visto la muerte de gente del barrio que nadie se acuerda de ello' (no) He visto a gente ayudando en dinero (no) y no tiene cadena' en el cuello", es el párrafo exacto que el padre de Lamine reproduce junto a su mensaje.