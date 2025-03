El padre de Yamal sufrió amenazas de muerte si su hijo jugaba con la selección española

Albert Luque, ex director deportivo de la selección española, reveló asuntos inquietantes sobre la decisión de la estrella del Barcelona Lamine Yamal de jugar con nuestro país en lugar de con Marruecos. Aseguró que el padre del jugador sufrió amenazas de muerte implícitas debido a las repercusiones de la decisión de su hijo, según declaracionbes de Luque a Forbes que recogen medios de Rabat.

“El padre de Lamine Yamal tenía miedo de la decisión de jugar con la selección española. Creía que lo matarían en Marruecos después de que tomara la decisión de representar a la selección española a nivel internacional”, subrayó.

"El caso no ha sido fácil", explica Luque. "El entrenador de la selección marroquí ha venido en varias ocasiones a reunirse con personas cercanas a Lamine Yamal y el gobierno ha intervenido para intentar convencerle de que juegue con su selección". “Cuando hablamos con él, nos manifestó un gran deseo de ser campeón de Europa. Mostró desde el principio el deseo de jugar con la selección española, pero se quejaba de la presión que le persigue constantemente”, añadió.

“El padre era más complicado. Tenía miedo de las reacciones. Me dijo que lo matarían en Marruecos si jugaba con los españoles. Habló de muchas cosas que no le parecía bien hablar. Su madre es la persona en la que Lamine más confía y ella fue decisiva en este caso”. “Quizás la engañé un poco cuando me preguntó por qué queríamos que Lamine Yamal se uniera a la selección española. La convencí de que queríamos hacerlo porque se merecía jugar con la selección, pero en realidad nuestra decisión temprana se debió a la amenaza que venía de Marruecos”, añadió.

Albert Luque expresó su profundo pesar por desperdiciar el talento del delantero del Real Madrid Ibrahim Díaz, quien finalmente decidió jugar con la selección de Marruecos, después de solo un partido que jugó con la selección española.

Al comentar sobre este asunto, Luquee dijo: “Antes de participar en la Copa de Europa de Naciones, enviamos una lista preliminar a Madrid, y su nombre fue incluido en la lista, pero Brahim Díaz tenía prisa, quería obtener promesas para estar allí, lo cual es muy difícil”. “En ese momento no jugaba mucho con el Real Madrid, quizás solo 15 minutos y luego pasaba 3 semanas sin jugar. No estar en un gran torneo como la Copa de Europa de Naciones lo hubiera frustrado, por eso decidió jugar con Marruecos”.

“Quizás Brahim Díaz se arrepienta de su decisión después de ver a España levantar la Eurocopa de Naciones, y quizás me equivoqué al tratar su caso, quizás deberíamos haber actuado antes como hicimos con Lamine Yamal, pero la suspensión es suficiente para saber quién tiene razón y quién no”, concluyó.