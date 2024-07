Partidos de hoy, octavos Eurocopa 2024, martes 2 de julio: dónde ver online y TV en directo

La Eurocopa 2024 cierra hoy, martes 2 de julio, su ronda de octavos de final con dos emocionantes partidos. Tras la clasificación de España el pasado domingo, que aseguró su encuentro con Alemania en los cuartos de final, la competición continúa con los últimos enfrentamientos de esta fase.

Te proporcionamos toda la información sobre los partidos de hoy, sus horarios, y dónde podrás verlos en televisión.

Partidos de hoy, octavos Eurocopa 2024, horarios y dónde ver TV y online: martes 2 de julio

Rumanía vs Países Bajos

Fecha : Martes 2 de julio

: Martes 2 de julio Hora : 18:00 horas

: 18:00 horas Dónde Ver : La 1 de TVE

: La 1 de TVE Narrador : Paco Caro

: Paco Caro Comentarista: Vero Boquete

Este enfrentamiento promete ser un duelo interesante, con Rumanía buscando sorprender a los Países Bajos, uno de los equipos fuertes del torneo.

Países Bajos, Eurocopa 2024 La Razón

Austria vs Turquía

Fecha : Martes 2 de julio

: Martes 2 de julio Hora : 21:00 horas

: 21:00 horas Dónde Ver : La 1 de TVE

: La 1 de TVE Narrador : Juan Carlos Rivero

: Juan Carlos Rivero Comentarista: Mario Suárez

El partido entre Austria y Turquía cerrará la jornada y definirá el último equipo que avanzará a los cuartos de final. Se espera un encuentro muy disputado, con ambos equipos dando lo mejor de sí para continuar en la competición.

Impacto en audiencias

La Eurocopa 2024 ha tenido un impacto significativo en las audiencias de televisión en España. La 1 de TVE ha logrado un gran éxito, liderando las audiencias en junio gracias a la retransmisión del torneo y arrebatando el liderazgo a Antena 3 tras 31 meses.

Audiencia del partido de España

El partido de España, que aseguró su pase a cuartos de final, fue visto por 9 millones de espectadores y alcanzó un impresionante 60.3% de share. Este éxito de audiencia refleja el gran interés y entusiasmo que la Eurocopa está generando entre los aficionados al fútbol.

Calendario de los octavos de final

La fase de octavos de final ha traído consigo enfrentamientos apasionantes, y hoy se cierran con los partidos entre Rumanía y Países Bajos, y Austria contra Turquía. A continuación, se detallan los horarios y canales de transmisión de los encuentros de hoy:

Rumanía vs Países Bajos : 18:00 horas en La 1 de TVE, narrado por Paco Caro y comentado por Vero Boquete.

: 18:00 horas en La 1 de TVE, narrado por Paco Caro y comentado por Vero Boquete. Austria vs Turquía: 21:00 horas en La 1 de TVE, narrado por Juan Carlos Rivero y comentado por Mario Suárez.

No te pierdas la emocionante conclusión de los octavos de final de la Eurocopa 2024 hoy, con los partidos Rumanía vs Países Bajos y Austria vs Turquía. Ambos encuentros prometen ser altamente competitivos y serán decisivos para definir los equipos que avanzarán a los cuartos de final.

Sintoniza La 1 de TVE para disfrutar de toda la acción en vivo y seguir apoyando a tu equipo favorito.