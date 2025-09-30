Acceso

El penalti que puso por delante al Real Madrid ante el Almaty en la Champions

Mbappé no perdonó desde los once metros. Lleva once goles en nueve partidos esta temporada

ALMATY (Kazakhstan), 30/09/2025.- Goalkeeper Sherhan Kalmurza (R) of Kairat Almaty in action against Franco Mastantuono (L) of Real Madrid during the UEFA Champions League soccer match between Kairat Almaty and Real Madrid, in Almaty, Kazakhstan, 30 September 2025. (Liga de Campeones, Kazajstán) EFE/EPA/MAXIM SHIPENKOV
La acción del penalti a MastantuonoMAXIM SHIPENKOVAgencia EFE
El Real Madrid llegó al descanso del partido contra el Almaty con ventaja en el marcador, gracias a un gol de Mbappé, de penalti. El equipo español se llevó un susto en la primera acción del encuentro, pero después fue el gran dominador de ese acto inicial, liderado por Guler.

Tuvo varias oportunidades el conjunto de Xabi Alonso, pero sólo acertó la de un penalti que no admite discusión. Mastantuono está atento y se adelanta a una cesión atrás, corre a por la pelota, la toca y el portero, Kalmurza, se lo lleva por delante.

No perdonó Mbappé, que siga en racha: lleva once goles y una asistencia en los nueve partidos que ha disputado esta temporada.

