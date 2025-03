La polémica con los cambios que ha podido costarle el partido a Brasil ante Colombia

La fase de clasificación para el Mundial 2026 no está siendo la mejor de la historia de Brasil, una selección mítica que ahora mismo no va sobrada de fútbol en el centro del campo. Les cuesta crear juego a los de Dorival Junior, que sí tienen en ataque a tres futbolistas definitivos: Raphinha, Rodrygo y Vinicius. Los números en los primeros doce partidos no eran para presumir: 5 victorias, 3 empates y 4 derrotas, así que el triunfo ante Colombia en el último minuto del descuento fue un alivio para la «canarinha», que la semana que viene visita a Argentina en el gran Clásico suramericano. «Nadie está satisfecho, estamos en un camino que todavía no es el ideal, pero en el que mejoramos de forma notable con cada jornada», decía el seleccionador brasileño, que no quería que los suyos se relajaran al verse en el segundo lugar de la tabla clasificatoria. Es verdad que ahora se clasifican seis selecciones de Conmebol de manera directa, y una séptima va a la repesca, pero la afición brasileña no perdona ver a los suyos demasiado abajo.

«Estoy muy feliz por el partido que hemos hecho. Merecíamos esta victoria y yo merecía este gol por todo lo que venimos trabajando», confesaba Vinicius, que fue el gran protagonista de la victoria de Brasil ante Colombia en Brasilia (2-1). El jugador del Real Madrid abrió el partido al forzar un penalti en el tercer minuto de juego. Corrió a la espalda de la defensa, recogió un balón en largo y ya dentro del área fue derribado claramente por Daniel Muñoz, que no tuvo su mejor noche. Raphinha se encargó de convertir en el 1-0 la pena máxima, pero el gol tan tempranero no significó una noche fácil para los locales.

Colombia agarró la pelota y fue creciendo hasta encontrar el tanto del empate, que hizo Luis Díaz con un gran remate después de una asistencia de James Rodríguez. Los de Néstor Lorenzo para entonces, cerca del descanso, ya eran mejores que su rival y se habían merecido llegar al intermedio al menos empatados.

El partido fue casi siempre trabado, con muchas faltas y protestas continuas de ambos equipos, hasta que casi al final, en el último minuto del descuento, volvió a aparecer Vinicius, con un tiro lejano después de una larga conducción que tocó en un defensa y se envenenó del todo, imposible para Camilo Vargas.

Si algo tiene el jugador del Real Madrid es que lo intenta siempre y nunca se da por vencido, así que cuando casi todo el mundo pensaba ya en un buen empate para Colombia, él todavía probó una vez más y acabó dando un triunfo muy importante a los suyos. Los cafeteros protestaron un gol anulado por falta a Alisson Becker y las reiteradas faltas que les pitaron en contra.

Cambios por conmoción cerebral

Precisamente el portero brasileño y Davinson Sánchez tuvieron que ser sustituidos por un fuerte golpe en la cabeza, con lo que se activó el protocolo de conmoción que permite un cambio más por tener que sustituir a un futbolista por este motivo. Como el reglamento también dice que el rival tiene automáticamente ese cambio extra, Brasil hizo siete sustituciones y por un momento se pensó que había incurrido en una ilegalidad y podía perder el partido en los despachos tras ganarlo en el campo. Todo es correcto, porque tenía derecho a su cambio por conmoción y a otro más por la sustitución del rival.