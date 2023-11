La polémica reflexión del abogado de Shakira: "Si se hubiese enamorado de Sergio Ramos..."

Shakira tuvo una cita el pasado lunes 20 de noviembre en la Audiencia de Barcelona para acudir al juicio contra ella por presunta evasión fiscal de 14,5 millones de euros. La artista se enfrentaba a ocho años y dos meses de prisión, además de una multa de 23,8 millones de euros. La cantante llegó a un acuerdo con la fiscalía, la Abogacía del Estado y la Generalitat, por el que se le ha rebajado a una pena de tres años de cárcel, donde no llegará a ingresar por el pago de una multa de 7,6 millones de euros.

Horas después, su abogado en una entrevista en RAC1 analizaba el caso y sacaba a la luz a un inesperado protagonista, el ex capitán del Real Madrid Sergio Ramos.

"El enamoramiento de Shakira le ha costado 120 millones de euros. Si se hubiera enamorado de Sergio Ramos, en lugar de Gerard Piqué, le habría costado mucho menos dinero". Así lo afirmó en El món en RAC1 Pau Molins, el abogado de la cantante colombiana y uno de los artífices del acuerdo que selló ayer para ahorrarse el juicio por fraude fiscal que tenía en la Audiencia de Barcelona.

"Le ha salido muy caro"

Shakira ha aceptado una pena de tres años de cárcel por seis delitos fiscales distintos (seis meses por cada delito), pero los esquivará a cambio de pagar casi ocho millones de euros de multa. Sin embargo, entre impuestos y multas Molins ve que los años en Barcelona le "han salido muy caros" a Shakira.

En la entrevista en El món a RAC1 con Jordi Basté, Molins defendió que, si Shakira no hubiera sido residente en Catalunya, se habría ahorrado tres de los seis delitos de los que se le acusa: "Tanto que se llenan la boca con la igualdad de los españoles... Si eres residente en Catalunya, puedes ir a prisión por un delito que es imposible que te lleve a Madrid con la misma conducta, porque no hay impuesto de patrimonio".

A Shakira se le acusa de no haber pagado sus impuestos en España entre el 2011 y el 2015, cuando ya residía allí. Según las acusaciones, Shakira debería haber pagado sus impuestos como residente en España desde el 2011, poco después de empezar la relación con Gerard Piqué. En cambio, ella se dio de alta como residente fiscal en España en el 2015. Los impuestos de estos cuatro ejercicios previos son los que han estado a punto de llevarla a juicio: "La Hacienda española considera que vivía aquí más de la mitad del año y que, por tanto, tenía que pagarlos", explica Molins.

Sin embargo, el abogado defiende la inocencia de Shakira y que ella no tenía ninguna voluntad de defraudar a Hacienda: "Es un tema complicado con los artistas mundiales. ¿Dónde trabajan, si están todo el día alrededor? En el 2011 Shakira hizo gira mundial y visitó 74 países. Es complejo determinar dónde deben pagar sus impuestos". De hecho, Molins defiende que Shakira no pretendía engañar a nadie: "Lo muestra todo en las redes sociales, ¿cómo puede hacer ver que no vive en España?".

De hecho, Molins asegura que él quería hacer el juicio, pero fue Shakira quien vio claro que lo mejor era evitarlo: "Creo que podríamos haber ganado, pero deontológicamente debemos respetar su voluntad".

El motivo que trasladó a la cantante a sus abogados para evitar el juicio, según explica Molins, es el mismo que hizo público en un comunicado: "Nos dijo que priorizaba el bienestar de sus hijos y que quería pasar página de España" .

La millonaria cifra obtenida con sus dardos musicales a Piqué

Sin embargo, aunque su abogado asegura que el ex capitán blaugrana ha sido un mal negocio para la artista. Lo cierto es que su canciones de despecho hacia el padre de sus hijos le han generado importantes ingresos. La trilogía de sencillos compuesta por 'Te Felicito', 'Monotonía' y la 'Session 53', en la cual Shakira envía mensajes más que directos a Gerard Piqué, han sido un pelotazo económico. Aunque la artista recibió críticas por aprovechar su situación sentimental para obtener beneficios económicos, según Forbes, la canción con Bizarrap le generó más de 350,000 dólares en YouTube ( unos 320.000 euros) y 2,615,000 millones en Spotify (Más de 2.400.000 euros). Su tema 'Te Felicito', lanzado en abril de 2022 junto a Rauw Alejandro, recaudó alrededor de 13 millones, mientras que 'Monotonía', con Ozuna, alcanzó casi 5 millones.

Con estas cifras no parece que Gerard Piqué sea una mala inversión.