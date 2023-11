El pacto de Shakira: evita la prisión y paga una multa millonaria

Ayer Shakira cerró otro capítulo complejo y doloroso que la vinculaba con España: el juicio que tenía pendiente. Finalmente, ha llegado a un acuerdo de conformidad en la vista que se celebró en la Audiencia de Barcelona para evitar ingresar en la cárcel. Allí, reconoció ser autora de seis delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre los años 2012 y 2014, por los que se le ha condenado a tres años de prisión, muy por debajo de los ocho años y dos meses que pedía la Fiscalía. Durante esos años, defraudó 14,5 millones de euros a las arcas públicas. El tribunal ha suspendido el ingreso en prisión a cambio de que la artista colombiana abone 432.000 euros, una cantidad a la que se suma una multa de 7,5 millones de euros.

La cantante llegaba temprano a su cita con la Justicia en la ciudad Condal, hasta donde se trasladó después de participar el jueves en la gala de los Grammy Latinos, que por primera vez se celebraban en territorio español, concretamente en Sevilla. Allí, la cantante y expareja del exfutbolista y empresario Gerard Piqué triunfó con dos actuaciones memorables y fue reconocida con tres estatuillas por sus últimos éxitos musicales.

Evitar la exposición mediática

La comparecencia de la cantante en la sección sexta de la Audiencia de Barcelona fue breve. Ante el tribunal, se limitó a ratificar el acuerdo que su defensa alcanzó a última hora con la Fiscalía y las acusaciones particulares que ejercían la Agencia Tributaria y la Generalitat. El tribunal, de acuerdo con todas las partes, tuvo en cuenta que la artista ya devolvió a Hacienda los 14,5 millones de euros defraudados. Con este acuerdo, Shakira ha evitado el juicio que debía iniciarse el mismo lunes y que se preveía que se alargara durante doce sesiones.

Tras conocerse el pacto, los abogados de la artista explicaron en un comunicado que tenían un objetivo prioritario: poner un punto y final al proceso y evitar así el impacto de la exposición mediática y el tiempo de juicio que podía resultar «extenuante» para la cantante. La artista también explicaba en la nota informativa que estaba preparada para enfrentar un juicio y «defender mi inocencia». Y agregó que «mis abogados estaban convencidos de que teníamos un juicio ganador. Sin embargo, después de muchos años de lucha, he tomado esta decisión», ha aclarado respecto del acuerdo de conformidad, que implica reconocer la culpa e, incluso, contar con antecedentes penales.

El look de Shakira a su llegada al juicio. Gtres

La cantante ha explicado que tenía que optar entre dos caminos: pelear en los tribunales «hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos», lo que supondría abandonar su actividad vinculada a la música, «dejar de hacer canciones, álbumes y giras, sin poder disfrutar de mi carrera y las cosas que me gustan», o bien «pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante», explicó en el comunicado para los medios, para cuya elaboración ha contado con el asesoramiento de una agencia de comunicación. En el texto mencionó a otros deportistas reconocidos que se han visto afectados por casos similares. «He llegado a la conclusión de que no es triunfo ganar si el precio es que te roben tantos años de tu vida. Admiro enormemente a aquellos ciudadanos españoles, como Xabi Alonso, Sito Pons y tantos otros, que han luchado hasta el final invirtiendo años de sus vidas en esto, pero para mí, hoy, ganar es recuperar mi tiempo», señaló.

Pero la batalla de Shakira contra Hacienda no termina aquí. De hecho, continuará con su «lucha» contra la Agencia Tributaria en el caso administrativo por el ejercicio fiscal de 2011, una vía con menos desgaste y exposición que la penal, advirtieron sus abogados, que calificaron el caso como un «sinsentido» en el fondo y en la forma porque entonces no residía en España: solo pasí aquí 70 días.

Los asesores de Shakira eran fiscalistas de PriceWaterhouseCoopers y Ernst & Young. Tal como afirma, siguiendo sus instrucciones, declaró su residencia en España desde 2015. Desde entonces, ha pagado sus impuestos aquí hasta su marcha a Miami tras su separación, asegura. «Siento que este sistema en España necesita revisarse por el bien de los ciudadanos», remarcó la artista, que quiere continuar con su vida alejada de los tribunales.

La artista pasa página: «Mis hijos me lo han pedido»

La cantante ha asegurado que los dos hijos que tiene con Gerard Piqué, Milan y Sasha, han sido fundamentales a la hora de pactar con la Fiscalía. Asegura que no ha querido «someterlos a la angustia de ver a su madre en un juicio penal con el desgaste que supone. Ellos mismos me lo han pedido, y por ellos he tomado esta decisión», explica. Además de recordar que los niños «han vivido tiempos muy duros», quiere marcar un antes y un después para que la vean «feliz» y «mirar juntos hacia el porvenir». La artista colombiana solo quiere cerrar esta etapa.