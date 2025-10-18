El polémico gol anulado a Baena en el Atlético - Osasuna

El partido entre el Atlético de Madrid y Osasuna llegó al descanso con empate a cero, aunque sí hubo un gol del cuadro local... Que no subió al marcador.

Baena se desmarcó y Julián Álvarez vio el hueco y le filtró un pase. El centrocampista remató cruzado y el Metropolitano ya cantaba el primer tanto de los suyos.

Pero hubo que esperar. ¿Por qué? De la posición de Baena no había dudas, de la de Griezmann tampoco: estaba adelantado. El problema fue que el francés hace un bloqueo sacando el culo y corta la trayectoria de Boyomo, que retrocedía para intentar cortar la jugada.

No se sabe si el defensa osasunista hubiera llegado o no a taponar el remate, pero la acción de Griezmann es clara. Al ser un fuera de juego de interpretación, desde el VAR avisaron a De Burgos Bengoetxea para que lo revisara en el monitor y decidiera. Decidió que la acción del galo era suficiente para anular el gol.