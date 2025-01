El primer club que carga contra el CSD por el "caso Olmo": "¡Absoluta indignación!"

Para sorpresa de muchos, el Consejo Superior de Deportes (CSD) estimaba ayer la medida cautelar urgente solicitada por el FC Barcelona y por los jugadores culés Dani Olmo y Pau Víctor, una medida de "carácter provisional hasta que se resuelva definitivamente el recurso de alzada presentado por el club y los citados futbolistas".

Así lo indicó el propio CSD en una nota de prensa, al respecto de su decisión que "suspende el Acuerdo de la Comisión de Seguimiento del Convenio de Coordinación RFEF-LaLiga, de fecha 4 de enero de 2025, y la cancelación de las licencias deportivas de los referidos jugadores". «El CSD ha observado la posible concurrencia de una causa de nulidad de pleno derecho y la existencia de perjuicios inmediatos y de difícil reparación, que afectarían a los derechos reconocidos en la vigente Ley del Deporte a los futbolistas Dani Olmo y Pau Víctor y a su seguridad jurídica», argumentaron.

A partir de aquí, las criticas no se hicieron esperar. Uno de los primeros en pronunciarse fue Jon Uriarte, presidente del Athletic que, con precaución por no tener toda la información, dijo en Movistar+: «A los clubes se nos pide un esfuerzo por crecer, por hacer nuestras competiciones más grandes por un lado, y por otro también hacer esfuerzos como venir aquí a un país lejos de nuestros aficionados para jugar estos partidos, pero luego vivimos situaciones esperpénticas que empeoran la imagen del fútbol español».

¡No son iguales para todos!

Tampoco se calló Iñaki Williams tras la derrota ante el Barça. "Creo que como todos los aficionados del fútbol, sorprendido. Parece que las normas no son iguales para todos. Nosotros no somos los que tenemos que decidir y los que lo tienen que decir han decidido eso, por algo será" afirmó sobre la cautelar concedida por el CSD.

"La imagen del fútbol español puede quedar un poco empañada porque hay mucha división y no se entienden muchas cosas Yo no sé si es justo o no es justo, lo que sí es cierto que las normas, para mí, están para cumplirlas y si no se cumplen tiene que haber algún tipo de penalización", agregó.

Sólo el fútbol modesto

Sin embargo, a nivel de clubes ha tenido que ser el fútbol modesto el que se atreva a alzar la voz ante un asunto que parece más político que deportivo. El Colonia Moscardó, equipo militante en Segunda RFEF y afincado en el distrito madrileño de Carabanchel, ha sido el único hasta ahora en mostrar su indignación a través de un comunicado oficial.

Su presidente-entrenador: Javi Poves no ha podido ser más claro. "Nuestro club, el CDC MOSCARDÓ y yo, Javier Poves Gómez, como presidente quiere manifestar que ante la resolución del CSD, referente al FC Barcelona en el caso de Dani Olmo y

Pau Victor, nuestro nivel de indignación es absoluto. La irresponsabilidad y el trato diferencial en este caso hace que se pierda la Fe y la confianza en la competición desde la última categoría hasta la primera división del fútbol español. La estimación de una medida cautelar exige que la petición venga razonada en apariencia de buen derecho, siendo imposible en este caso puesto que el Reglamento General es claro y concluyente, sin posible interpretación de su literalidad" comienza afirmando.

“Dura lex, sed lex”: La Ley es dura, pero es Ley. La clara arbitrariedad en una decisión injusta, daña la reputación de nuestro fútbol, sin pensar en las consecuencias futuras que esto pueda acarrear. SIN FE ALGUNA EN ESTE SISTEMA. Javi Poves", concluye.

Los clubes grandes siguen guardando un silencio sepulcral.