Militao ejecuta el plan de Ancelotti para frenar a Lewandowski

La única espinita que podría tener clavada Carlo Ancelotti de su fantástica temporada pasada sería su planteamiento en el 0-4 del Clásico del Bernabéu. Ha reconocido que ese día quiso inventar algo nuevo colocando a Modric de falso nueve y su conclusión a día de hoy es que «en el fútbol está todo inventado ya hace tiempo y no hay que inventar nada». «Claro que he pensado en lo de la temporada pasada, intenté no inventar y meter a los jugadores en su sitio y ha sido un partido muy bien hecho por nuestra parte. La clave ha sido la primera parte, donde hemos sido mejores, más contundentes y efectivos. Hemos manejado la salida desde atrás. Hubo buen compromiso de todos, no dejamos espacios», decía después de imponerse en la pizarra a Xavi Hernández con un gran planteamiento que, sobre todo en la primera parte, dejó sin capacidad de maniobra al ataque azulgrana.

El mayor peligro del Barcelona a día de hoy, por currículum y por goles en lo que va de curso, es Lewandowski, para el que el cuerpo técnico madridista había trabajado un plan concreto. «Militao tenía que meter presión a Lewandowski, que es un delantero muy fuerte. Le pedí que él fuese más agresivo con el 9 rival y que Alaba se dedicase más a sacar la pelota y han estado espectaculares», confesaba Ancelotti, que hablaba también del otro futbolista que completaba el triángulo para frenar al polaco. «Hemos controlado bien a sus jugadores entre líneas. Tchoauméni ha estado muy bien contra De Jong y Pedri», añadía el técnico, que desvelaba las razones por las que el mediocentro francés se ha adaptado tan bien a su nuevo equipo: «Es joven, pero tiene personalidad y carácter. Y también porque entra en una medular que ya tiene todo. Jugar con Modric y Kroos es bueno, se siente cómodo con ellos».

El italiano estaba feliz por un partido redondo a pesar de que el Barcelona acabó haciendo el 2-1 cuando el Madrid había merecido más ventaja en el marcador. «No hemos quitado el pie del acelerador, lo hemos apretado hasta el final, lo queríamos ganar. La intensidad de la primera parte no la podíamos sostener en la segunda, donde ellos han apretado un poco más, aunque no hemos sufrido mucho atrás».

Ancelotti no agotó los cinco cambios y tardó bastante en hacer las sustituciones porque no quería romper la «dinámica del partido». Cuando necesitó intensidad tiró una vez más de Camavinga y de Rodrygo, que volvió a ser protagonista y decisivo para cerrar definitivamente el choque. De inicio apostó por su centro del campo más clásico, con Kroos y Modric juntos, cuando últimamente se iban alternando para descansar. El alemán estuvo imperial con el balón y en el pase, pero también en una faceta que no le resulta tan natural y que el entrenador madridista quiso señalar. «Ha sido muy fuerte también en defensa, que no es su característica». Kroos no tiene decidido si va a seguir jugando una temporada más, pero su temporada hasta ahora es para que le pidan que no se retire. «Él sabe lo que pensamos todos en el club sobre eso y no hay que empujarlo. Es tan inteligente y le gusta tanto el Madrid que seremos felices con la decisión que tome».