Carlo Ancelotti: “No hay inventores. Yo lo hice y me llevé un palo”

El Real Madrid recibe el domingo al Barcelona con la intención de darle un golpe que puede ser definitivo para la moral azulgrana tras su decepción en la Champions. “Tenemos que pensar en nuestro partido, en intentar ganarlo. Es un equipo que tiene recursos para hacer una gran temporada”, ha asegurado el entrenador italiano de su rival. “Solo ha empatado un partido de Liga y están en una buena dinámica en el campeonato. Ha tenido algunos problemas en la Champions League que pueden pasar en esa competición, pero en Liga han sido espectaculare.”

Pero el Madrid también quiere vengarse del único mal recuerdo del curso pasado, la derrota contra el Barcelona en el Bernabéu. “El partido del año pasado no va a afectar. Es una competición en otro año, en otro Clásico, tenemos la ilusión de jugar un Clásico. El día antes lo tiene todo el mundo, todo el mundo la tiene. De mostrar una buena imagen. No es un partido que va a ser de vida o muerte, es un partido especial, pero la temporada es muy larga. Llega pronto. A nosotros nos gustaría ganarlo. Por esto creo que lo vamos a disfrutar más”, ha dicho Ancelotti para espantar fantasmas.

Fue el partido, el del año pasado, en el que Ancelotti puso a Modric de falso nueve. No lo va a volver a hacer. Se acabaron los inventos: “No hay inventores del fútbol, está inventado hace mucho tiempo y está claro que no voy a inventar. Está claro que el año pasado quise inventar algo y me llevé un palo. Como mentalidad, el equipo de París claro que sí, tiene todo, mentalidad, ataca y defiendo. Tenemos que hacer un partido completo y solo así se pueden ganar partidos y títulos”, ha contestado con sinceridad el entrenador.

El partido es también, además de la lucha por el liderazgo, una pelea de estilos: “La historia del Barça habla claro. Siguen un estilo que gusta a la afición y al club. No digo que no sea correcto. Es una idea de fútbol que tienen, les ha dado éxito y siguen teniendo. Otros equipos piensan distinto. Lo que pienso yo, para mí, tener un solo estilo no es lo indicado. Los jugadores cambian. Lo principal es tener a los jugadores cómodos con el estilo que juegan”.

La única duda del Ancelotti es si juega Rodrygo: “Cuando pienso en Rodrygo pienso en un jugador extraordinario y contundente. El año pasado lo hizo mejor saliendo del banquillo. Esta temporada ha mostrado que empezando los partidos también lo hace muy bien. Puede jugar en todas las posiciones de ataque”, asegura.

Además, definió a Rüdiger: “Es muy fuerte en los duelos, de cabeza en las dos áreas, no es una sorpresa que marcase al final porque como Militao tiene esta cualidad. Lo que más aporta es su mentalidad, su personalidad, un ganador que nunca para en entrenamientos. Es un defensa muy muy pesimista”,