La frase lapidaria de Ancelotti tras los dos penaltis por mano en el Villarreal-Real Madrid

«Hay que acostumbrarse, el fútbol ha cambiado también en este sentido», decía Ancelotti sobre los dos penaltis pitados por Soto Grado en La Cerámica. Dos manos de esas que el jefe de los árbitros, Medina Cantalejo, calificó a comienzos de temporada de «penaltitos» y con los que había que acabar. Pero la realidad es que en otros tiempos no eran nada y ahora merecen castigo, y si al colegiado se le pasan, lo llaman desde el VAR para que revise y cambie su decisión.

«Si toca el balón en la mano pitan penalti, en un lado y en el otro. Los dos de hoy son un poco así así, pero tenemos que acostumbrarnos. Cuando hay una mano en el área lo pitan. Por cómo yo veo el fútbol no es ni uno ni otro, pero el fútbol ha cambiado también en este sentido, hay una regla que dice que si la mano no está cerca del cuerpo es penalti. Según la regla los dos son penalti, pero al aficionado no le gusta esto», decía Ancelotti sobre las dos jugadas más polémicas. «Alaba no puede quitarse el brazo, el balón le da en la mano de apoyo cuando se cae, no sé qué ley es esa», se quejaba Courtois: «Espero que en verano vengan a explicarnos y pongan esta jugada como ejemplo», continuaba.

En Villarreal, el Madrid sumó la segunda derrota en esta Liga, para firmar siete puntos de los últimos quince en juego. Y es que no le sientan bien los arranques de año a los blancos, que el 2 de enero de 2022 caían en Getafe con un gol de Enes Ünal (1-0) y ayer tropezaron en la inauguración de 2023. «Era un partido difícil y nos lo hemos complicado un poco más nosotros, no hemos defendido como queríamos, dejamos muchos espacios entre líneas y nos crearon problemas», analizaba el técnico blanco, que se decantó por Militao en el lateral derecho. «Lo hizo bien con su selección, Lucas había jugado noventa minutos en Cáceres y prefería jugadores frescos. El problema en defensa no ha sido cosa de Militao o Rudiger, fue que no estábamos compactos atrás en el bloque bajo y nos hicieron daño con balones entre líneas», continuaba el italiano pensando ya en la Supercopa de España.

Apuntaba también a errores de lectura del momento del partido, como el que le costó al Real Madrid el primer tanto tras las dos desgracias juntas de Mendy. «A veces hay que interpretar mejor la situación, y si te presionan bien puedes meter el balón largo, no hay que tener problema en eso, porque Valverde y Vinicius pueden correr al espacio», cerraba Ancelotti.