La primera entrevista de Arda Güler en España: "Estoy en el Real Madrid gracias al talento que Dios me dio"

Arda Güler se lleva las manos a la cara cuando se le pregunta si, a sus 19 años, se ha sacado el carné de conducir. Se tapa la cara medio en broma, como algo que tiene pendiente de hacer, pero que aún no ha hecho. Ahora mismo, un conductor le lleva y le trae de la Ciudad Deportiva de Valdebebas hasta su casa. Pero promete que próximamente, cuanto tenga tiempo, se pondrá a ello, porque es una cosa que tiene pendiente y que le gustaría hacer. Tiene tiempo para hacerlo, porque tiene tiempo para todo. En su primer año en el Real Madrid le ha pasado de todo: se lesionó al principio y estuvo muchos encuentros de baja sin poder demostrar lo que valía, después pasó muchos partidos sin entrar en los planes de Ancelotti y ha acabado la temporada con una media de goles/minutos jugados que ha asombrado a todo el mundos. El madridismo, que confiaba ya en él, ha visto en los últimos choques de LaLiga que Güler tiene un montón de promesas por cumplir. Da en LA RAZÓN su primera entrevista en España. La hace en turco, aunque a veces corrige con frases en inglés.

¿Cuáles son las primeras palabras que logró aprender en español?

Hola, ¿cómo estás?, buenas noches madridistas, ¡vamos! y ¡Hala Madrid!

¿Y aprendió rápidamente las palabrotas, cuáles son las que se sabe?

Por supuesto, son como malas palabras que se dicen en todos los idiomas. Las escuché a la gente mientras hablaba y las aprendí.

¿Se ha adaptado ya a la ciudad y a la vida en España?

Me encanta la cultura de la siesta que tenéis en este país, me gusta cómo sois los españoles y me gusta mucho la comida de aquí. Especialmente me gusta viajar y también pasar el rato con mis amigos. Pero cuando estás en el Real Madrid pasamos mucho tiempo entrenando y no tenemos tiempo para hacer tantas cosas. Pero la próxima temporada espero poder seguir haciendo estas cosas.

¿Le reconocen cuando pasea por la calle?

Por supuesto hay gente en la calle que me reconoce y me desea buena suerte cuando se cruzan conmigo. La gente de España siempre ha sido muy amable cuando se encuentra conmigo. También quiero enviarles saludos desde aquí.

¿Futbolísticamente, cómo ha sido su primer año en el Real Madrid, piensa seguir así?

El Real Madrid es el club más grande del mundo. Llegué aquí siendo un jugador joven y logramos mucho esta temporada. Yo espero que este éxito continúe en el futuro.

¿Le parece que ha jugado suficiente esta temporada en el Real Madrid?

La verdad es que todos los futbolistas del mundo querrían jugar en el Real Madrid. Yo vine aquí sabiendo que podía pasar esto de no jugar muchos minutos. Pero vine aquí como un proyecto de inversión y futuro y espero que en el futuro lo haga aún mejor.

¿Por qué es un futbolista que mete tantos goles?

Porque mis compañeros de equipo son realmente buenos y me ayudan mucho, dándome pases y dejándome en situaciones muy buenas. Estoy entrenando para mejorar esto aún más y espero que todo sea mejor.

¿Cuál es la jugada que más le gusta hacer?

No tengo un movimiento específico favorito, pero me gusta mucho cuando hacemos una jugada de varios pases con mis compañeros. Y por supuesto me gusta dar asistencias y aportar goles al equipo y también regatear.

¿Cómo se definiría como futbolista?

Creo que tengo un talento que Dios me ha dado y estoy aquí gracias a este talento. Yo estoy haciendo todo lo que puedo para mejorar. En el Real Madrid hay muchos jugadores que me enseñan y saber qué hacer cuando recibo el balón me ayuda mucho en la jugada. Yo diría que soy, principalmente, un mediocampista ofensivo o un extremo. Me gusta jugar en el centro del campo, pero por supuesto, hay un aspecto defensivo que todo el mundo necesita aprender también.

¿Está bien valorado en el FIFA, juega a videojuegos?

Me encanta jugar videojuegos, especialmente si elijo al Real Madrid, que es un equipo muy fuerte en FIFA. Es verdad que mi calificación individual es un poco baja, pero espero que el año que viene pueda conseguir subir mi valoración en el videojuego.

Modric le saca casi veinte años.

Tengo muy buena comunicación con Modric. Siempre estamos hablando. Es un jugador increíble y una persona fantástica. Yo sigo aprendiendo cosas de él en cada entrenamiento.

¿Dónde vio la victoria hace dos años del Real Madrid en la Champions?

Ese partido y las remontadas anteriores de esa Champions las viví en casa, viendo los partidos con mis amigos. Pero mi mejor recuerdo del Real Madrid es cuando me llamaron para ficharme.